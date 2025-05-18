Користь свинини: деталі дослідження

Зокрема, нещодавнє дослідження Університету штату Південна Дакота показало, що пісна свинина у поєднанні з овочами сприяє збалансованому харчуванню, забезпечує організм якісним білком і допомагає довше дотримуватися здорової дієти, передає 24 Канал.

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У дослідженні порівнювали дві дієти з однаковою кількістю білка й поживних речовин:

одна базувалася на пісній свинині,

інша – на рослинному білку (сочевиця, нут тощо).

Виявилось, що білок зі свинини засвоюється значно ефективніше – індекс якості білка склав 122,7 бала проти 82 у рослинної їжі.

Річ у смаку

Але справа не лише в користі, а й у смаку. Учасники відзначили, що страви зі свининою – ситніші, смачніші та їх легше включати в щоденне меню. Найбільше люди повідомляли, що їм смакувало поєднання м'яса з овочами й знайомі з дитиства страви, як от тушкована свинина з томатами.

За словами Крістен Хікс-Руф із Національної ради зі свинини, свинина не має конкурувати з рослинними продуктами – вона прекрасно їх доповнює, збагачуючи раціон і смак.