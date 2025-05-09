Зелений делікатес із величезною користю: переваги спаржі, як її готувати

Спаржа – це справжній суперфуд з безліччю корисних властивостей. Вона з'являється на прилавках навесні, має витончений смак, легка у приготуванні, а її переваги відомі як нутриціологам, так і шеф-кухарями.

Її варто включити до раціону хоча б кілька разів на тиждень, особливо навесні, коли вона максимально свіжа. То чим саме корисна спаржа, як її готувати, розповідає 24 Канал.

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Корисні властивості спаржі

Багата на вітаміни і мінерали

Усього одна порція спаржі забезпечує майже половину денної норми вітаміну K – важливого для згортання крові й здоров’я кісток. Також вона містить вітаміни A, C, E, групи B (зокрема, фолат), залізо, калій і мідь.

Підтримка роботи кишківника

Спаржа – чудове джерело клітковини, яка сприяє здоровому травленню. До того ж вона містить інулін – пребіотик, який живить корисні бактерії мікробіому. Це позитивно впливає на роботу ШКТ, імунну систему та навіть настрій (через вісь кишківник–мозок).

Низька калорійність

У 100 грамах спаржі – лише близько 20 калорій. Вона легка, водяниста, швидко насичує та ідеально підходить для тих, хто прагне зберегти форму без жорстких дієт.

Джерело антиоксидантів

У складі спаржі – глутатіон, один із найпотужніших природних антиоксидантів. Він допомагає організму боротися з вільними радикалами, зменшує запалення та може відігравати роль у профілактиці хронічних захворювань.

Фолати – особливо важливі для майбутніх мам

Спаржа містить фолієву кислоту, яка необхідна для здорового розвитку нервової системи плоду. Тому її рекомендують вагітним або тим, хто планує вагітність.

М'який сечогінний ефект

Завдяки природному вмісту аспарагіну, спаржа має легку сечогінну дію. Це допомагає виводити надлишок рідини з організму і зменшити набряки.