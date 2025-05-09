Укр Рус
Здоровʼя 24 Здорове життя Зелений делікатес із величезною користю: переваги спаржі, як її готувати
9 травня, 14:14
3

Зелений делікатес із величезною користю: переваги спаржі, як її готувати

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Спаржа є суперфудом, багатим на вітаміни A, C, E, K, групи B, залізо, калій, мідь і забезпечує підтримку роботи кишківника завдяки клітковині та інуліну.
  • Спаржа має низьку калорійність, містить антиоксидант глутатіон, рекомендується для вагітних через фолієву кислоту і має м'який сечогінний ефект; її можна готувати на пару, смажити, запікати або додавати до різних страв.

Спаржа – це справжній суперфуд з безліччю корисних властивостей. Вона з'являється на прилавках навесні, має витончений смак, легка у приготуванні, а її переваги відомі як нутриціологам, так і шеф-кухарями.

Її варто включити до раціону хоча б кілька разів на тиждень, особливо навесні, коли вона максимально свіжа. То чим саме корисна спаржа, як її готувати, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Як голодування впливає на імунну систему і чому головний у цьому процесі – мозок 

Корисні властивості спаржі

  • Багата на вітаміни і мінерали

Усього одна порція спаржі забезпечує майже половину денної норми вітаміну K – важливого для згортання крові й здоров’я кісток. Також вона містить вітаміни A, C, E, групи B (зокрема, фолат), залізо, калій і мідь.

  • Підтримка роботи кишківника

Спаржа – чудове джерело клітковини, яка сприяє здоровому травленню. До того ж вона містить інулін – пребіотик, який живить корисні бактерії мікробіому. Це позитивно впливає на роботу ШКТ, імунну систему та навіть настрій (через вісь кишківник–мозок).

  • Низька калорійність 

У 100 грамах спаржі – лише близько 20 калорій. Вона легка, водяниста, швидко насичує та ідеально підходить для тих, хто прагне зберегти форму без жорстких дієт.

  • Джерело антиоксидантів

У складі спаржі – глутатіон, один із найпотужніших природних антиоксидантів. Він допомагає організму боротися з вільними радикалами, зменшує запалення та може відігравати роль у профілактиці хронічних захворювань.

  • Фолати – особливо важливі для майбутніх мам

Спаржа містить фолієву кислоту, яка необхідна для здорового розвитку нервової системи плоду. Тому її рекомендують вагітним або тим, хто планує вагітність.

  • М'який сечогінний ефект

Завдяки природному вмісту аспарагіну, спаржа має легку сечогінну дію. Це допомагає виводити надлишок рідини з організму і зменшити набряки.

Як готувати спаржу

Її можна готувати на пару, смажити, запікати, додавати до салатів, супів або подавати як гарнір до риби чи яєць. Важливо не переварити – 3-5 хвилин термічної обробки достатньо, аби зберегти смак і поживні речовини.

Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.