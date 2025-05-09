Зелений делікатес із величезною користю: переваги спаржі, як її готувати
- Спаржа є суперфудом, багатим на вітаміни A, C, E, K, групи B, залізо, калій, мідь і забезпечує підтримку роботи кишківника завдяки клітковині та інуліну.
- Спаржа має низьку калорійність, містить антиоксидант глутатіон, рекомендується для вагітних через фолієву кислоту і має м'який сечогінний ефект; її можна готувати на пару, смажити, запікати або додавати до різних страв.
Спаржа – це справжній суперфуд з безліччю корисних властивостей. Вона з'являється на прилавках навесні, має витончений смак, легка у приготуванні, а її переваги відомі як нутриціологам, так і шеф-кухарями.
Її варто включити до раціону хоча б кілька разів на тиждень, особливо навесні, коли вона максимально свіжа. То чим саме корисна спаржа, як її готувати, розповідає 24 Канал.
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Корисні властивості спаржі
- Багата на вітаміни і мінерали
Усього одна порція спаржі забезпечує майже половину денної норми вітаміну K – важливого для згортання крові й здоров’я кісток. Також вона містить вітаміни A, C, E, групи B (зокрема, фолат), залізо, калій і мідь.
- Підтримка роботи кишківника
Спаржа – чудове джерело клітковини, яка сприяє здоровому травленню. До того ж вона містить інулін – пребіотик, який живить корисні бактерії мікробіому. Це позитивно впливає на роботу ШКТ, імунну систему та навіть настрій (через вісь кишківник–мозок).
- Низька калорійність
У 100 грамах спаржі – лише близько 20 калорій. Вона легка, водяниста, швидко насичує та ідеально підходить для тих, хто прагне зберегти форму без жорстких дієт.
- Джерело антиоксидантів
У складі спаржі – глутатіон, один із найпотужніших природних антиоксидантів. Він допомагає організму боротися з вільними радикалами, зменшує запалення та може відігравати роль у профілактиці хронічних захворювань.
- Фолати – особливо важливі для майбутніх мам
Спаржа містить фолієву кислоту, яка необхідна для здорового розвитку нервової системи плоду. Тому її рекомендують вагітним або тим, хто планує вагітність.
- М'який сечогінний ефект
Завдяки природному вмісту аспарагіну, спаржа має легку сечогінну дію. Це допомагає виводити надлишок рідини з організму і зменшити набряки.
Як готувати спаржу
Її можна готувати на пару, смажити, запікати, додавати до салатів, супів або подавати як гарнір до риби чи яєць. Важливо не переварити – 3-5 хвилин термічної обробки достатньо, аби зберегти смак і поживні речовини.
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