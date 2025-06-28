Неочікувано: гарячі смузі по-іншому впливають на організм

Легка термічна обробка фруктово-овочевих смузі не лише продовжує термін зберігання, а й суттєво підсилює користь для здоров'я. Зокрема, це майже втричі покращує засвоєння поліфенолів – природних сполук, які мають потужні протизапальні та захисні властивості.

Деталі дослідження

У роботі, яку опублікували в ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry, науковці описали результати тестування трьох варіантів смузі. Деталі дослідження повідомляє 24 Канал.

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Смузі робили на основі яблук сорту "Гренні Сміт", селери, цикорію, м'яти й лимона:

без обробки, після обробки високим тиском (600 МПа, 6 хвилин), після короткої пастеризації (82 градуси впродовж 2,6 секунди).

Результати показали, що у пастеризованому смузі поліфеноли засвоювались майже на 44%, тоді як у необробленому – лише на 17%.

Що відбувається в кишківнику

Вчені змоделювали у лабораторних умовах процес травлення за участі людської кишкової мікробіоти. Виявилось, що після пастеризації бактерії краще розщеплюють поліфеноли, перетворюючи їх на активні метаболіти – зокрема фенілпропанові та фенілоцтові кислоти. Ці сполуки можуть допомагати у профілактиці запальних процесів, діабету, серцево-судинних захворювань, нейродегенеративних розладів, навіть окремих форм раку.

Чому це важливі дані

Дослідники наголосили, що термічна обробка деяких овочів посилює біодоступність поліфенолів. І хоч експериментів щодо смузі чи інших технологій досі мало, це відкриває нові перспективи для розробки функціональних напоїв, які б позитивно впливали на здоров'я.