Неочікувано: гарячі смузі по-іншому впливають на організм
- Легка термічна обробка фруктово-овочевих смузі покращує засвоєння поліфенолів майже втричі.
- Пастеризація допомагає кишковій мікробіоті краще розщеплювати поліфеноли, що може сприяти профілактиці різних захворювань.
Легка термічна обробка фруктово-овочевих смузі не лише продовжує термін зберігання, а й суттєво підсилює користь для здоров'я. Зокрема, це майже втричі покращує засвоєння поліфенолів – природних сполук, які мають потужні протизапальні та захисні властивості.
Деталі дослідження
У роботі, яку опублікували в ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry, науковці описали результати тестування трьох варіантів смузі. Деталі дослідження повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Чи можна їсти огірки разом із помідорами і як це впливає на засвоєння вітаміну С
Смузі робили на основі яблук сорту "Гренні Сміт", селери, цикорію, м'яти й лимона:
- без обробки,
- після обробки високим тиском (600 МПа, 6 хвилин),
- після короткої пастеризації (82 градуси впродовж 2,6 секунди).
Результати показали, що у пастеризованому смузі поліфеноли засвоювались майже на 44%, тоді як у необробленому – лише на 17%.
Що відбувається в кишківнику
Вчені змоделювали у лабораторних умовах процес травлення за участі людської кишкової мікробіоти. Виявилось, що після пастеризації бактерії краще розщеплюють поліфеноли, перетворюючи їх на активні метаболіти – зокрема фенілпропанові та фенілоцтові кислоти. Ці сполуки можуть допомагати у профілактиці запальних процесів, діабету, серцево-судинних захворювань, нейродегенеративних розладів, навіть окремих форм раку.
Чому це важливі дані
Дослідники наголосили, що термічна обробка деяких овочів посилює біодоступність поліфенолів. І хоч експериментів щодо смузі чи інших технологій досі мало, це відкриває нові перспективи для розробки функціональних напоїв, які б позитивно впливали на здоров'я.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.