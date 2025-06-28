Неожиданно: горячие смузи по-другому влияют на организм
- Легкая термическая обработка фруктово-овощных смузи улучшает усвоение полифенолов почти втрое.
- Пастеризация помогает кишечной микробиоте лучше расщеплять полифенолы, что может способствовать профилактике различных заболеваний.
Легкая термическая обработка фруктово-овощных смузи не только продлевает срок хранения, но и существенно усиливает пользу для здоровья. В частности, это почти втрое улучшает усвоение полифенолов – природных соединений, которые обладают мощными противовоспалительными и защитными свойствами.
Детали исследования
В работе, которую опубликовали в ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry, ученые описали результаты тестирования трех вариантов смузи. Детали исследования сообщает 24 Канал.
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Смузи делали на основе яблок сорта "Гренни Смит", сельдерея, цикория, мяты и лимона:
- без обработки,
- после обработки высоким давлением (600 МПа, 6 минут),
- после короткой пастеризации (82 градуса в течение 2,6 секунды).
Результаты показали, что в пастеризованном смузи полифенолы усваивались почти на 44%, тогда как в необработанном – только на 17%.
Что происходит в кишечнике
Ученые смоделировали в лабораторных условиях процесс пищеварения с участием человеческой кишечной микробиоты. Оказалось, что после пастеризации бактерии лучше расщепляют полифенолы, превращая их в активные метаболиты – в частности фенилпропановые и фенилуксусные кислоты. Эти соединения могут помогать в профилактике воспалительных процессов, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных расстройств, даже отдельных форм рака.
Почему это важные данные
Исследователи отметили, что термическая обработка некоторых овощей усиливает биодоступность полифенолов. И хотя экспериментов по смузи или других технологий до сих пор мало, это открывает новые перспективы для разработки функциональных напитков, которые бы положительно влияли на здоровье.
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