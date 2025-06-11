Нове дослідження бобових

До такого висновку дійшли науковці з Технологічного інституту Іллінойсу: їхнє свіже дослідження демонструє, що регулярне споживання бобових може стати легким і доступним кроком на шляху до профілактики хронічних захворювань, пише 24 Канал з посилання на Earth.

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Дослідження було зосереджене на двох популярних видах бобових та їхньому впливі на людей з предіабетом – станом, що може передувати розвитку цукрового діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

Багато людей із предіабетом стикаються з порушенням жирового обміну в крові та хронічним системним запаленням, а це – важливі фактори ризику для серця та судин,

– зазначила докторантка Морган Сміт.

Протягом 12 тижнів 72 учасники з предіабетом щодня отримували одну чашку нуту, чорної квасолі або рису (контрольна група). Аналізи крові дозволили оцінити рівень холестерину, маркери запалення та показники цукру до й після експерименту.

Бобові здатні покращити здоровʼя серця і обмін речовин

Результати виявилися дивовижними: у тих, хто щодня споживав нут, рівень загального холестерину знизився з 200,4 до 185,8 мг/дл. У групи, що їла чорну квасолю, значно зменшився рівень запального маркера – інтерлейкіну-6. Примітно, що жоден із видів бобових не вплинув на рівень глюкози, проте обидва допомогли скоригувати інші важливі показники здоров’я.

Сочевиця та нут мають ніжний, злегка горіховий смак і щільну текстуру – вони ідеально підходять для супів, рагу, салатів чи навіть хумусу. Ці бобові багаті на рослинний білок, клітковину та мінерали, такі як залізо і магній, що допомагають підтримувати травлення, контролювати апетит і рівень цукру.

Чорна квасоля – ще один чудовий варіант. Її насичений смак і кремова текстура добре поєднуються з різноманітними стравами. Окрім білка та клітковини, цей вид містить антоціани – потужні антиоксиданти, які борються із запаленням та окислювальним стресом.