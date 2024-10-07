Почнемо з головного і важливо, насіння чіа дійсно корисне, адже містить у собі поживні речовини, воно багате на клітковину, білок, омега-3 жирні кислоти та антиоксиданти.

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Чіа покращує процеси травлення

Насіння чіа має багато харчових волокон, а саме 10 грамів всього у 2 столових ложках. Це досить багато у порівняні з іншими продуктами, враховуючи те, що 2 ложки насіння з'їсти однозначно легше, ніж 2 порції свіжих фруктів.

Чому ж клітковина нам потрібна? За даними досліджень, клітковина підтримує здорове травлення, адже сприяє регулярному випорожненню кишківника, зміцнюючи імунну систему та покращуючи його здоров'я.

"Розчинна клітковина допомагає збільшити об'єм випорожнень, що може запобігти запорам", –пояснила дієтологиня Бріттані Любек.



Насіння чіа містить клітковину, білок і інші корисні речовини / Фото unsplash

Чіа містить жирні кислоти та багато білка

Омега-3 важливі для нашого здоров'я, адже допомагають зменшити запалення, знизити рівень холестерину ЛПНГ (тобто "поганого") і підвищити рівень холестерину ЛПВЩ, так званого "хорошого", який покращує здоров'я серця. Насіння чіа містить ці Омега-3 жирні кислоти.

Ба більше, чіа є гарним джерелом рослинного білка, який містить майже 5 грамів на 2 столові ложки. Особливо варто звернути увагу на цей продукт веганам, які не вживають м'яса та молочних продуктів.

Адже білок є важливим макроелементом, необхідним для безлічі процесів в організмі, це буквально будівельний матеріал для нашого тіла, а також допомагає підтримувати імунітет.

Насіння чіа також має і інші мікроелементи, які необхідні для організму людини у невеликій кількості щодня.

Споживаючи чіа, ви отримуєте кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, цинк, селен, фолат, вітамін А, вітаміни групи В тощо.

Як отримати максимум користі від насіння чіа: