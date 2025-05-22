Як келих ігристого може впливати на ваше серце

Алкоголь не часто асоціюють зі здоровим способом життя, однак деякі його різновиди – у невеликих дозах – можуть мати несподівану користь для організму.

Біле вино може бути корисним для серця

За результатами дослідження, опублікованого у Canadian Journal of Cardiology, помірне споживання білого вина і шампанського пов'язане зі зниженням ризику раптової зупинки серця, інформує 24 Канал.

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У межах дослідження науковці проаналізували понад пів мільйона анкет, врахувавши 56 факторів ризику – від рівня фізичної активності до соціально-економічного становища. Виявилося, що від 40 до 63% випадків раптової серцевої зупинки можна було б уникнути, скоригувавши кілька ключових звичок. Серед них – і помірне вживання ігристого вина.

Що такого є в білому вині

За словами дієтологині-кардіологині Мішель Рутенштейн, позитивний ефект шампанського пояснюється вмістом поліфенолів і протокатехової кислоти. Ці природні сполуки мають протизапальну дію, борються з вільними радикалами та підтримують здоров’я судин. Червоне вино також має корисні властивості – завдяки ресвератролу, який знижує тиск і захищає судини.

Але скільки – це "в міру" Медики рекомендують не більше одного алкогольного напою на день для жінок і двох – для чоловіків. Один напій – це близько 150 мілілтрів вина або 45 мілілтрів міцного алкоголю. Водночас лікарка та виноробка Лора Катена наголошує: навіть при такому помірному споживанні варто робити кілька "безалкогольних" днів на тиждень.

Важливо! Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я нагадує, що безпечної дози алкоголю не існує. Навіть якщо деякі дослідження демонструють потенційні плюси, ризики залишаються значними.

Зворотний бік келиха

Алкоголь – це психоактивна речовина, яка здатна:

впливати на когнітивні функції й поведінку;

шкодити печінці та підвищувати ризик раку;

руйнувати кишкову мікрофлору та викликати запалення;

порушувати сон, попри початковий седативний ефект.

Тож, варто зберігати здоровий глузд і розуміти, що шампанське – не панацея, але й не абсолютне зло. Келих ігристого може бути частиною балансу в здоровому способі життя. Проте кожен організм реагує на алкоголь по-різному, і перш ніж піднімати келих за здорове серце, варто порадитися з лікарем.