Как бокал игристого может влиять на ваше сердце

Алкоголь не часто ассоциируют со здоровым образом жизни, однако некоторые его разновидности – в небольших дозах – могут иметь неожиданную пользу для организма.

Белое вино может быть полезным для сердца

По результатам исследования, опубликованного в Canadian Journal of Cardiology, умеренное потребление белого вина и шампанского связано со снижением риска внезапной остановки сердца, информирует 24 Канал.

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В рамках исследования ученые проанализировали более полумиллиона анкет, учитывая 56 факторов риска – от уровня физической активности до социально-экономического положения. Оказалось, что от 40 до 63% случаев внезапной сердечной остановки можно было бы избежать, скорректировав несколько ключевых привычек. Среди них – и умеренное употребление игристого вина.

Что такого есть в белом вине

По словам диетолога-кардиолога Мишель Рутенштейн, положительный эффект шампанского объясняется содержанием полифенолов и протокатеховой кислоты. Эти природные соединения обладают противовоспалительным действием, борются со свободными радикалами и поддерживают здоровье сосудов. Красное вино также имеет полезные свойства – благодаря ресвератролу, который снижает давление и защищает сосуды.

Но сколько – это "в меру" Медики рекомендуют не более одного алкогольного напитка в день для женщин и двух – для мужчин. Один напиток – это около 150 миллилитров вина или 45 миллилитров крепкого алкоголя. В то же время врач и винодел Лора Катена отмечает: даже при таком умеренном потреблении стоит делать несколько "безалкогольных" дней в неделю.

Важно! В то же время Всемирная организация здравоохранения напоминает, что безопасной дозы алкоголя не существует. Даже если некоторые исследования демонстрируют потенциальные плюсы, риски остаются значительными.

Обратная сторона бокала

Алкоголь – это психоактивное вещество, которое способно:

влиять на когнитивные функции и поведение;

вредить печени и повышать риск рака;

разрушать кишечную микрофлору и вызывать воспаление;

нарушать сон, несмотря на начальный седативный эффект.

Поэтому, стоит сохранять здравый смысл и понимать, что шампанское – не панацея, но и не абсолютное зло. Бокал игристого может быть частью баланса в здоровом образе жизни. Однако каждый организм реагирует на алкоголь по-разному, и прежде чем поднимать бокал за здоровое сердце, стоит посоветоваться с врачом.