Крупа, яка допоможе знизити "поганий холестерин"
- Булгур рекомендується дієтологами для зниження "поганого" холестерину завдяки високому вмісту клітковини, низькому глікемічному індексу та відсутності насичених жирів.
- Булгур містить як розчинну, так і нерозчинну клітковину, що допомагає зв'язувати та виводити "поганий" холестерин, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань.
Про користь круп уже сказано чимало, та наразі вчені назвали найкорисніший цільнозерновий продукт, який може стати потужною зброєю в боротьбі з високим холестерином. Усе завдяки високому вмісту клітковини, низькому глікемічному індексу та відсутності насичених жирів.
Яка найкорисніша цільнозернова крупа?
Це зерно є популярним в Середземномор’ї та на Близькому Сході. І мова про булгур. Дієтологи EatingWell радять зробити булгур частиною раціону, якщо шукаєте спосіб знизити "поганий" холестерин, інформує 24 Канал.
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Довідково. У чашці звареного булгуру – 116 ккал, 6 грамів клітковини і лише 0 грамів насичених жирів – ідеальний баланс для здоров'я серця.
Які властивості та переваги булгуру?
Ця крупа особливо цінна для тих, хто слідкує за холестерином. Адже 6 грамів клітковини – це суттєва частина добової норми. Булгур містить як розчинну, так і нерозчинну клітковину, що дозволяє зв'язувати "поганий" холестерин LDL у кишківнику та сприяє його виведенню. Це сприяє зниженню ризику серцево-судинних захворювань.
Крім клітковини, булгур – цінне джерело рослинного білка (4 грами на чашку), а також має низький глікемічний індекс, що допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові.
Булгур легко готувати, крупа ідеально підходить для приготування основних страв, салатів, або навіть десертів.
Користь булгуру для здоров'я серця
Ця цільнозернова крупа поєднує обидва типи клітковини: розчинну (для холестерину) і нерозчинну (для травлення). Також булгур може слугувати чудовою альтернативою м'яса, а відтак знижує споживання насичених жирів. При споживанні булгуру в організмі не відбувається стрибків цукру, завдяки низькому глікемічному індексу.
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