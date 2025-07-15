Крупа, яка допоможе знизити "поганий холестерин"

Про користь круп уже сказано чимало, та наразі вчені назвали найкорисніший цільнозерновий продукт, який може стати потужною зброєю в боротьбі з високим холестерином. Усе завдяки високому вмісту клітковини, низькому глікемічному індексу та відсутності насичених жирів.

Яка найкорисніша цільнозернова крупа?

Це зерно є популярним в Середземномор’ї та на Близькому Сході. І мова про булгур. Дієтологи EatingWell радять зробити булгур частиною раціону, якщо шукаєте спосіб знизити "поганий" холестерин, інформує 24 Канал.

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Довідково. У чашці звареного булгуру – 116 ккал, 6 грамів клітковини і лише 0 грамів насичених жирів – ідеальний баланс для здоров'я серця.

Які властивості та переваги булгуру?

Ця крупа особливо цінна для тих, хто слідкує за холестерином. Адже 6 грамів клітковини – це суттєва частина добової норми. Булгур містить як розчинну, так і нерозчинну клітковину, що дозволяє зв'язувати "поганий" холестерин LDL у кишківнику та сприяє його виведенню. Це сприяє зниженню ризику серцево-судинних захворювань.

Крім клітковини, булгур – цінне джерело рослинного білка (4 грами на чашку), а також має низький глікемічний індекс, що допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові.

Булгур легко готувати, крупа ідеально підходить для приготування основних страв, салатів, або навіть десертів.