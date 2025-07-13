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Здоровʼя 24 Здорове життя 10 причин додати аґрус до свого раціону
13 липня, 14:10
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10 причин додати аґрус до свого раціону

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Аґрус багатий на антиоксиданти, вітаміни та має позитивний вплив на імунітет, серцево-судинну систему, мозок, рівень цукру в крові, печінку, травлення, кістки, зір та шкіру.
  • Ягода містить поліфеноли, флавоноїди, вітаміни C і B, клітковину, кальцій, фосфор, вітамін K, каротиноїди, що сприяють загальному зміцненню здоров'я та зменшенню ризику хвороб.

Аґрус – це невелика, і подекуди недооцінена ягода, яка насправді є потужним природним суперфудом. Вона багата на антиоксиданти, зміцнює імунітет, покращує травлення та підтримує серцево-судинну систему.

Чому корисний аґрус?

10 науково обґрунтованих причин, чому варто додати аґрус до щоденного раціону, наводить 24 Канал з посиланням на рекомендації дієтологів. 

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  • Аґрус зміцнює імунітет

Ягоди містять високу дозу вітаміну C – потужного антиоксиданта, який допомагає організму боротися з інфекціями та запаленнями. Регулярне вживання аґрусу може підтримувати імунну систему у сезон застуд.

  • Покращує здоров'я серця

Аґрус містить поліфеноли та флавоноїди, які сприяють зниженню кров'яного тиску, зменшенню запалення в судинах і зниженню ризику серцево-судинних хвороб.

  • Підтримує мозок і когнітивну функцію

Завдяки антиоксидантам та вітамінам групи B, аґрус позитивно впливає на роботу мозку, концентрацію, пам’ять і навіть може зменшувати ризик вікових когнітивних порушень.

  • Регулює рівень цукру в крові

У ягодах міститься клітковина та хром, які допомагають стабілізувати рівень глюкози. Це особливо корисно для людей з предіабетом або діабетом 2 типу.

  • Потужна антиоксидантна дія

Аґрус містить вітамін С, антоціани, кверцетин і еллагову кислоту — сполуки, які захищають клітини від ушкоджень і передчасного старіння.

  • Підтримує здоров'я печінки

Дослідження показують, що аґрус сприяє детоксикації печінки, допомагає зменшити жирову інфільтрацію та захищає від оксидативного стресу.

  • Покращує травлення

Аґрус — чудове джерело розчинної та нерозчинної клітковини, яка стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, покращує перистальтику та запобігає закрепам.

  • Зміцнює кістки

Ягода містить кальцій, фосфор та вітамін К, які підтримують здоров'я кісткової тканини та зменшують ризик остеопорозу.

  • Позитивно впливає на зір

Завдяки вітаміну А та каротиноїдам, аґрус допомагає зберегти зір, зменшує ризик катаракти та вікової дегенерації сітківки.

  • Підтримує здорову шкіру

Аґрус має природні антиоксиданти, які зменшують запалення, покращують вироблення колагену і сприяють чистій, сяючій шкірі.

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