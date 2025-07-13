10 причин додати аґрус до свого раціону

Аґрус – це невелика, і подекуди недооцінена ягода, яка насправді є потужним природним суперфудом. Вона багата на антиоксиданти, зміцнює імунітет, покращує травлення та підтримує серцево-судинну систему.

Чому корисний аґрус?

10 науково обґрунтованих причин, чому варто додати аґрус до щоденного раціону, наводить 24 Канал з посиланням на рекомендації дієтологів.

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Аґрус зміцнює імунітет

Ягоди містять високу дозу вітаміну C – потужного антиоксиданта, який допомагає організму боротися з інфекціями та запаленнями. Регулярне вживання аґрусу може підтримувати імунну систему у сезон застуд.

Покращує здоров'я серця

Аґрус містить поліфеноли та флавоноїди, які сприяють зниженню кров'яного тиску, зменшенню запалення в судинах і зниженню ризику серцево-судинних хвороб.

Підтримує мозок і когнітивну функцію

Завдяки антиоксидантам та вітамінам групи B, аґрус позитивно впливає на роботу мозку, концентрацію, пам’ять і навіть може зменшувати ризик вікових когнітивних порушень.

Регулює рівень цукру в крові

У ягодах міститься клітковина та хром, які допомагають стабілізувати рівень глюкози. Це особливо корисно для людей з предіабетом або діабетом 2 типу.

Потужна антиоксидантна дія

Аґрус містить вітамін С, антоціани, кверцетин і еллагову кислоту — сполуки, які захищають клітини від ушкоджень і передчасного старіння.

Підтримує здоров'я печінки

Дослідження показують, що аґрус сприяє детоксикації печінки, допомагає зменшити жирову інфільтрацію та захищає від оксидативного стресу.

Покращує травлення

Аґрус — чудове джерело розчинної та нерозчинної клітковини, яка стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, покращує перистальтику та запобігає закрепам.

Зміцнює кістки

Ягода містить кальцій, фосфор та вітамін К, які підтримують здоров'я кісткової тканини та зменшують ризик остеопорозу.

Позитивно впливає на зір

Завдяки вітаміну А та каротиноїдам, аґрус допомагає зберегти зір, зменшує ризик катаракти та вікової дегенерації сітківки.

Підтримує здорову шкіру

Аґрус має природні антиоксиданти, які зменшують запалення, покращують вироблення колагену і сприяють чистій, сяючій шкірі.