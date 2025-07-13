10 причин добавить крыжовник к своему рациону

Крыжовник – это небольшая, и иногда недооцененная ягода, которая на самом деле является мощным природным суперфудом. Она богата антиоксидантами, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Почему полезен крыжовник?

10 научно обоснованных причин, почему стоит добавить крыжовник в ежедневный рацион, приводит 24 Канал со ссылкой на рекомендации диетологов.

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Крыжовник укрепляет иммунитет

Ягоды содержат высокую дозу витамина C – мощного антиоксиданта, который помогает организму бороться с инфекциями и воспалениями. Регулярное употребление крыжовника может поддерживать иммунную систему в сезон простуд.

Улучшает здоровье сердца

Крыжовник содержит полифенолы и флавоноиды, которые способствуют снижению кровяного давления, уменьшению воспаления в сосудах и снижению риска сердечно-сосудистых болезней.

Поддерживает мозг и когнитивную функцию

Благодаря антиоксидантам и витаминам группы B, крыжовник положительно влияет на работу мозга, концентрацию, память и даже может уменьшать риск возрастных когнитивных нарушений.

Регулирует уровень сахара в крови

В ягодах содержится клетчатка и хром, которые помогают стабилизировать уровень глюкозы. Это особенно полезно для людей с предиабетом или диабетом 2 типа.

Мощное антиоксидантное действие

Крыжовник содержит витамин С, антоцианы, кверцетин и эллаговую кислоту - соединения, которые защищают клетки от повреждений и преждевременного старения.

Поддерживает здоровье печени

Исследования показывают, что крыжовник способствует детоксикации печени, помогает уменьшить жировую инфильтрацию и защищает от оксидативного стресса.

Улучшает пищеварение

Крыжовник - прекрасный источник растворимой и нерастворимой клетчатки, которая стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает перистальтику и предотвращает запоры.

Укрепляет кости

Ягода содержит кальций, фосфор и витамин К, которые поддерживают здоровье костной ткани и уменьшают риск остеопороза.

Положительно влияет на зрение

Благодаря витамину А и каротиноидам, крыжовник помогает сохранить зрение, уменьшает риск катаракты и возрастной дегенерации сетчатки.

Поддерживает здоровую кожу

Крыжовник имеет природные антиоксиданты, которые уменьшают воспаление, улучшают выработку коллагена и способствуют чистой, сияющей коже.