Недооцінений овоч – універсальний продукт, який містить безліч користі і довго зберігається

Овочі є незамінною частиною харчування, і капуста – один із найменш оцінених, але надзвичайно корисних представників цього сімейства. Вона універсальна, поживна та доступна, легко поєднується з різними стравами.

Капуста має чимало переваг. Один качан важить кілька кілограмів, що дозволяє приготувати з нього декілька страв, зазначає Eating Well, передає 24 Канал.

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Капуста довго зберігається

Вона довго зберігається, а після розрізання достатньо загорнути її в пакет із паперовим рушником, щоб уникнути зайвої вологи. Якщо качан завеликий, його можна заморозити: бланшована капуста зберігається до дев’яти місяців, небланшована – до двох.

У свіжому вигляді капуста додає стравам приємної хрусткості. Нарізана тонкими смужками, вона чудово поєднується з іншими овочами в салатах, особливо червоні сорти, які надають яскравості.

Зауважте. Завдяки довгому терміну зберігання вона може стати альтернативою листовому салату, а швидкий салат із капусти з оцтовою чи вершковою заправкою чудово доповнить будь-яку вечерю.

Чи корисна капуста після термічної обробки

Термічна обробка розкриває нові смакові грані цього овочу. Смажена або запечена капуста стає насиченою та ніжною на смак. Один із смачних варіантів – запекти ї. Зокрема, популярні так звані капустяні стейки, які можна доповнити соусом із в'ялених томатів або запечена капуста в складі печені чи страв із рису.

Окрім доступності, капуста ще й надзвичайно корисна. Вона містить вітаміни C і K, а червоні сорти багаті на антоціани – сполуки з потужними протизапальними властивостями. Також у ній є ізотіоціанати, які досліджуються на предмет їхньої ролі у зниженні ризику розвитку деяких видів раку.

Цей простий, але багатофункціональний овоч заслуговує на більше визнання. Качан капусти в холодильнику відкриває безліч кулінарних можливостей, а її корисні властивості роблять її важливою частиною здорового раціону.