Недооцененный овощ – универсальный продукт, который содержит множество пользы и долго хранится

Овощи являются незаменимой частью питания, и капуста – один из наименее оцененных, но чрезвычайно полезных представителей этого семейства. Она универсальна, питательна и доступна, легко сочетается с различными блюдами.

Капуста имеет немало преимуществ. Один кочан весит несколько килограммов, что позволяет приготовить из него несколько блюд, отмечает Eating Well, передает 24 Канал.

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Капуста долго хранится

Она долго хранится, а после разрезания достаточно завернуть ее в пакет с бумажным полотенцем, чтобы избежать лишней влаги. Если кочан слишком большой, его можно заморозить: бланшированная капуста хранится до девяти месяцев, небланшированная – до двух.

В свежем виде капуста добавляет блюдам приятной хрусткости. Нарезанная тонкими полосками, она прекрасно сочетается с другими овощами в салатах, особенно красные сорта, которые придают яркости.

Заметьте. Благодаря долгому сроку хранения она может стать альтернативой листовому салату, а быстрый салат из капусты с уксусной или сливочной заправкой прекрасно дополнит любой ужин.

Полезна ли капуста после термической обработки

Термическая обработка раскрывает новые вкусовые грани этого овоща. Жареная или запеченная капуста становится насыщенной и нежной на вкус. Один из вкусных вариантов – запечь ее. В частности, популярны так называемые капустные стейки, которые можно дополнить соусом из вяленых томатов или запеченная капуста в составе жаркого или блюд из риса.

Кроме доступности, капуста еще и чрезвычайно полезна. Она содержит витамины C и K, а красные сорта богаты на антоцианы – соединениями с мощными противовоспалительными свойствами. Также в ней есть изотиоцианаты, которые исследуются на предмет их роли в снижении риска развития некоторых видов рака.

Этот простой, но многофункциональный овощ заслуживает большего признания. Кочан капусты в холодильнике открывает множество кулинарных возможностей, а ее полезные свойства делают ее важной частью здорового рациона.