Протеїнові батончики: їсти чи ні

Протеїнові батончики часто рекламуються як зручний спосіб поповнити щоденний раціон білком, особливо для тих, хто дотримується дієти та уникає цукру. Однак нові наукові дані змушують замислитися: чи справді вони такі корисні, як заведено вважати?

Попри популярність серед спортсменів і прихильників фітнесу, питання щодо їхньої ефективності та безпечності залишаються відкритими, повідомляє 24 Канал з посилання на LADBible.

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Чому обирають протеїнові батончики

Новачкам у спорті особливо важливо отримувати достатню кількість білка – саме він сприяє відновленню та росту м’язової маси. Експерти рекомендують при регулярних фізичних навантаженнях споживати від 1,2 до 2 грамів білка на кожен кілограм маси тіла.

Основні джерела білка – це м’ясо, риба, яйця, молочні продукти. Однак на приготування таких страв часто не вистачає часу, і багато хто обирає батончики: у них міститься до 20 – 25 г білка, вони не потребують приготування й зручні для перекусу на ходу.

Наскільки вони ефективні

Сучасні дослідження показують, що не всі подібні продукти однаково корисні. Аналіз 1641 протеїнового батончика різних марок виявив: тільки 47% білка з 81% "високобілкових" батончиків насправді засвоюється організмом.

Причина – використання білків низької якості (наприклад, колагену), а також додаткових компонентів, таких як клітковина, жири й вуглеводи, що ускладнюють засвоєння амінокислот. Висновок дослідників: протеїнові батончики можуть бути частиною раціону, але не повинні замінювати повноцінне харчування.

Варто також враховувати, що багато батончиків належать до ультраоброблених продуктів, тобто містять:

штучні підсилювачі смаку та барвники,

модифіковані інгредієнти (наприклад, гідрогенізовані жири, ізольовані білки),

замінники цукру,

велику кількість солі та цукру.

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, постійне споживання ультраоброблених продуктів пов’язане з підвищеним ризиком ожиріння, діабету другого типу, серцево-судинних захворювань і онкологічних проблем кишківника, особливо при надмірному споживанні переробленого м’яса.

Чи варто вживати протеїнові батончики

Якщо ви часто вживаєте такі батончики, обирайте ті, що містять натуральні інгредієнти й мінімально оброблені. Пам’ятайте: найкраще джерело білка – це натуральні продукти, зокрема м’ясо, риба, яйця, бобові. Батончики ж краще сприймати як додатковий перекус, а не основний елемент харчування.