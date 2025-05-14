Повторна оцінка інвалідності: кого торкнуться нові правила з 1 квітня

З 1 квітня 2025 року в Україні стартувала оновлена процедура повторного огляду для деяких осіб зі статусом інвалідності. Йдеться про нову систему оцінювання повсякденного функціонування, яка прийшла на заміну звичним МСЕК.

Повторне оцінювання необхідне тим, хто отримав інвалідність до початку реформи та з поважних причин не пройшов переогляд у визначені строки, повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає 24 Канал.

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Насамперед це стосується чоловіків віком від 25 до 60 років із 2 або 3 групою інвалідності, яким планово потрібно було пройти комісію у 2022–2024 роках.

Дедлайн проходження комісії

Якщо такі особи не встигли пройти МСЕК, вони мають зробити це за новими правилами – з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Крім того, до 1 квітня 2026 року повторний огляд необхідний тим українцям, які не змогли пройти оцінювання раніше через війну.

Хто звільнений від повторного огляду:

особи, які отримали статус інвалідності у 2025 році, і термін його перегляду ще не настав;

люди з безстроковим статусом інвалідності;

військовослужбовці та працівники цивільного захисту (для них діє окрема процедура);

мешканці регіонів, де ведуться бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією;

пацієнти з важкими порушеннями функцій (наприклад, відсутність кінцівки, зору, слуху, онкологічні або психічні хвороби).

Зауважте. У МОЗ порадили не зволікати з підготовкою до повторного огляду. Громадянам варто звернутися до свого лікаря або спеціаліста, що веде основне захворювання, щоб уточнити, чи потрібно проходити нове оцінювання.