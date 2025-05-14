Повторная оценка инвалидности: кого коснутся новые правила с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года в Украине стартовала обновленная процедура повторного осмотра для некоторых лиц со статусом инвалидности. Речь идет о новой системе оценки повседневного функционирования, которая пришла на замену привычным МСЭК.

Повторное оценивание необходимо тем, кто получил инвалидность до начала реформы и по уважительным причинам не прошел переосвидетельствование в определенные сроки, сообщило Министерство здравоохранения, передает 24 Канал.

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Прежде всего это касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет со 2 или 3 группой инвалидности, которым планово нужно было пройти комиссию в 2022–2024 годах.

Дедлайн прохождения комиссии

Если такие лица не успели пройти МСЭК, они должны сделать это по новым правилам – с 1 апреля до 1 ноября 2025 года. Кроме того, до 1 апреля 2026 года повторный осмотр необходим тем украинцам, которые не смогли пройти оценивание ранее из-за войны.

Кто освобожден от повторного осмотра:

лица, которые получили статус инвалидности в 2025 году, и срок его пересмотра еще не наступил;

люди с бессрочным статусом инвалидности;

военнослужащие и работники гражданской защиты (для них действует отдельная процедура);

жители регионов, где ведутся боевые действия или которые находятся под временной оккупацией;

пациенты с тяжелыми нарушениями функций (например, отсутствие конечности, зрения, слуха, онкологические или психические болезни).

Обратите внимание. В Минздраве посоветовали не медлить с подготовкой к повторному осмотру. Гражданам стоит обратиться к своему врачу или специалисту, ведущему основное заболевание, чтобы уточнить, нужно ли проходить новое оценивание.