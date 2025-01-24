Ком в горлі: чому виникає та що з цим робити
- Відчуття кома в горлі може бути викликане порушенням координації м'язів, підвищеною чутливістю стравоходу, психологічними факторами або гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ).
- Їжа може застрягнути через порушення роботи м'язів або звуження горла/стравоходу; інші причини включають затікання слизу, сухість у роті, остеофіти чи проблеми з прикусом.
- Рак є рідкісною причиною кома в горлі, захворюваність раком горла значно нижча порівняно з ГЕРХ.
Двоє з п'яти здорових людей відчувають відчуття кома в горлі. Чотири зі ста звертаються до ЛОР-лікаря з цієї причини. Розберімось, коли слід звертатися за медичною допомогою, а коли не варто хвилюватися.
Ком в горлі – це відчуття, ніби щось застряло в горлі, тисне або ускладнює дихання. Симптоми проявляються періодично, причому вони стають більш вираженими при ковтанні слини, а під час приймання їжі та пиття – менш помітними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.
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Причини появи відчуття стороннього тіла в горлі
Існує кілька факторів, які можуть викликати ці симптоми:
Порушення координації м'язів, відповідальних за ковтання. При нормальному процесі ковтання м'язи працюють у скоординованій послідовності. Якщо це порушується, м'язи можуть не повністю розслаблятися при ковтанні слини, що і призводить до відчуття кома. При цьому ковтання їжі може стимулювати м'язи по-іншому, дозволяючи їм функціонувати правильно, навіть якщо виникають проблеми з ковтанням слини.
Підвищена чутливість стравоходу. Дослідження показали, що у людей, які скаржаться від кома в горлі, чутливість стравоходу до розтягування значно вища.
Психологічні фактори. Тривога і депресія можуть як викликати відчуття кома в горлі, так і посилювати наявні симптоми.
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ). При цій хворобі діють два основних механізми: рефлекторне скорочення верхнього стравоходного сфінктера у відповідь на закислення або розтягнення нижньої частини стравоходу та подразнення гортані при зворотному закиданні кислоти зі шлунка.
При ГЕРХ можуть також проявлятися:
- печія,
- кашель,
- біль у грудях,
- охриплість,
- закидання їжі в рот зі стравоходу.
Частіше за все кислота потрапляє в стравохід в положенні лежачи, особливо вночі, тому багато людей можуть не помічати симптоми.
Чи може ком бути симптомом раку
Хоча пухлина можлива, рак є рідкою причиною появи кома в горлі. Захворюваність раком горла складає лише 1 випадок на 830 у жінок і у 5 разів частіше у чоловіків. Для порівняння, ГЕРХ спостерігається у кожного п'ятого дорослого старше 20 років.
Чи може їжа застрягти
Так, у деяких випадках їжа може не проходити через горло і стравохід. Це може відбуватися з наступних причин:
- Порушення роботи м'язів. Наприклад, при інсульті або хворобі Паркінсона може виникнути дисфагія, при якій проковтнути їжу або рідину стає важко або неможливо.
- Звуження горла або стравоходу. Це може відбуватися через пухлини або збільшення щитоподібної залози, які можуть бути виявлені під час огляду лікарем.
Інші можливі причини кома
Неприємні відчуття в горлі можуть виникати через затікання слизу з носа або через сухість в роті. Рідкісні причини включають остеофіти – кісткові нарости на шийних хребцях, які можуть тиснути на стінки стравоходу. Крім того, проблеми з прикусом або перенапруження м'язів гортані також можуть викликати подібні відчуття.
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