Ком в горле: почему возникает и что с этим делать

Двое из пяти здоровых людей испытывают ощущение кома в горле. Четыре из ста обращаются к ЛОР-врачу по этой причине. Давайте разберемся, когда следует обращаться за медицинской помощью, а когда не стоит волноваться.

Ком в горле – это ощущение, будто что-то застряло в горле, давит или затрудняет дыхание. Симптомы проявляются периодически, причем они становятся более выраженными при глотании слюны, а во время приема пищи и питья – менее заметными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Причины появления ощущения инородного тела в горле

Существует несколько факторов, которые могут вызвать эти симптомы:

Нарушение координации мышц, ответственных за глотание. При нормальном процессе глотания мышцы работают в скоординированной последовательности. Если это нарушается, мышцы могут не полностью расслабляться при глотании слюны, что и приводит к ощущению кома. При этом глотание пищи может стимулировать мышцы по-другому, позволяя им функционировать правильно, даже если возникают проблемы с глотанием слюны.

Повышенная чувствительность пищевода. Исследования показали, что у людей, которые жалуются от кома в горле, чувствительность пищевода к растяжению значительно выше.

Психологические факторы. Тревога и депрессия могут как вызывать ощущение кома в горле, так и усиливать имеющиеся симптомы.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). При этой болезни действуют два основных механизма: рефлекторное сокращение верхнего пищеводного сфинктера в ответ на закисление или растяжение нижней части пищевода и раздражение гортани при обратном забросе кислоты из желудка.

При ГЭРБ могут также проявляться:

изжога,

кашель,

боль в груди,

охриплость,

забрасывание пищи в рот из пищевода.

Чаще всего кислота попадает в пищевод в положении лежа, особенно ночью, поэтому многие люди могут не замечать симптомы.

Может ли ком быть симптомом рака

Хотя опухоль возможна, рак является редкой причиной появления кома в горле. Заболеваемость раком горла составляет лишь 1 случай на 830 у женщин и в 5 раз чаще у мужчин. Для сравнения, ГЭРБ наблюдается у каждого пятого взрослого старше 20 лет.

Может ли пища застрять

Да, в некоторых случаях пища может не проходить через горло и пищевод. Это может происходить по следующим причинам:

Нарушение работы мышц. Например, при инсульте или болезни Паркинсона может возникнуть дисфагия, при которой проглотить пищу или жидкость становится трудно или невозможно.

Сужение горла или пищевода. Это может происходить из-за опухолей или увеличения щитовидной железы, которые могут быть обнаружены во время осмотра врачом.

Другие возможные причины кома

Неприятные ощущения в горле могут возникать из-за затекания слизи из носа или из-за сухости во рту. Редкие причины включают остеофиты – костные наросты на шейных позвонках, которые могут давить на стенки пищевода. Кроме того, проблемы с прикусом или перенапряжение мышц гортани также могут вызывать подобные ощущения.