Ком в горлі – це відчуття, ніби щось застряло в горлі, тисне або ускладнює дихання. Симптоми проявляються періодично, причому вони стають більш вираженими при ковтанні слини, а під час приймання їжі та пиття – менш помітними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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Причини появи відчуття стороннього тіла в горлі

Існує кілька факторів, які можуть викликати ці симптоми:

Порушення координації м'язів, відповідальних за ковтання. При нормальному процесі ковтання м'язи працюють у скоординованій послідовності. Якщо це порушується, м'язи можуть не повністю розслаблятися при ковтанні слини, що і призводить до відчуття кома. При цьому ковтання їжі може стимулювати м'язи по-іншому, дозволяючи їм функціонувати правильно, навіть якщо виникають проблеми з ковтанням слини.

Підвищена чутливість стравоходу. Дослідження показали, що у людей, які скаржаться від кома в горлі, чутливість стравоходу до розтягування значно вища.

Психологічні фактори. Тривога і депресія можуть як викликати відчуття кома в горлі, так і посилювати наявні симптоми.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ). При цій хворобі діють два основних механізми: рефлекторне скорочення верхнього стравоходного сфінктера у відповідь на закислення або розтягнення нижньої частини стравоходу та подразнення гортані при зворотному закиданні кислоти зі шлунка.

При ГЕРХ можуть також проявлятися:

печія,

кашель,

біль у грудях,

охриплість,

закидання їжі в рот зі стравоходу.

Частіше за все кислота потрапляє в стравохід в положенні лежачи, особливо вночі, тому багато людей можуть не помічати симптоми.

Чи може ком бути симптомом раку

Хоча пухлина можлива, рак є рідкою причиною появи кома в горлі. Захворюваність раком горла складає лише 1 випадок на 830 у жінок і у 5 разів частіше у чоловіків. Для порівняння, ГЕРХ спостерігається у кожного п'ятого дорослого старше 20 років.

Чи може їжа застрягти

Так, у деяких випадках їжа може не проходити через горло і стравохід. Це може відбуватися з наступних причин:

Порушення роботи м'язів. Наприклад, при інсульті або хворобі Паркінсона може виникнути дисфагія, при якій проковтнути їжу або рідину стає важко або неможливо.

Звуження горла або стравоходу. Це може відбуватися через пухлини або збільшення щитоподібної залози, які можуть бути виявлені під час огляду лікарем.

Інші можливі причини кома

Неприємні відчуття в горлі можуть виникати через затікання слизу з носа або через сухість в роті. Рідкісні причини включають остеофіти – кісткові нарости на шийних хребцях, які можуть тиснути на стінки стравоходу. Крім того, проблеми з прикусом або перенапруження м'язів гортані також можуть викликати подібні відчуття.