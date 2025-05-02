Ком у горлі: коли це норма, а коли варто звернутися до лікаря

За статистикою, двоє з п’яти абсолютно здорових людей хоча б раз у житті стикалися з відчуттям грудки в горлі. Через цей симптом до отоларинголога звертається приблизно чотири людини зі ста.

Відчуття кому в горлі – це суб’єктивне відчуття, наче щось заважає в горлі, здавлює або душить. Зазвичай дискомфорт посилюється при ковтанні слини, а під час приймання їжі чи напоїв стає менш вираженим, повідомляє 24 Канал з посилання Cleveland Clinic.

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Чому виникає відчуття кому в горлі

Причини появи цього симптому можуть бути різні:

Дискоординація м’язів ковтального апарату. За нормального ковтання певні м’язи скорочуються і розслабляються синхронно. Якщо цей процес порушується, то при ковтанні слини м’язи повністю не розслабляються, і виникає відчуття стороннього тіла. Під час їжі робота м’язів стимулюється інакше, тому симптом проявляється слабше.

Підвищена чутливість стравоходу до розтягнення.

Психоемоційні фактори, наприклад тривожність чи депресія, теж можуть викликати або підсилювати такі відчуття.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ). Однією з поширених причин цього симптому є закид шлункового соку в стравохід (ГЕРХ). Таке буває через два механізми:

Під дією кислоти або розтягнення нижньої частини стравоходу рефлекторно напружується верхній стравохідний сфінктер. Зворотній потік кислоти подразнює гортань і глотку (ларингофарингеальний рефлюкс).

Додаткові симптоми ГЕРХ: печія, кашель, біль у грудях, охриплість голосу, потрапляння їжі назад у рот. Найчастіше симптоми посилюються вночі, у горизонтальному положенні.

Це може бути рак?

Пухлини горла справді можуть викликати подібні відчуття, проте це трапляється дуже рідко. Для порівняння: імовірність захворіти на рак горла у жінок – 1 на 830, а чоловіки хворіють у п’ять разів частіше. Водночас ГЕРХ діагностують у кожного п’ятого дорослого старше 20 років.

Чи може застрягнути їжа

У деяких випадках їжа справді не проходить через глотку або стравохід, наприклад:

При захворюваннях, що впливають на роботу м’язів (інсульт, хвороба Паркінсона, міастенія).

При звуженні просвіту через пухлину, збільшення щитоподібної залози або дивертикулів (мішкоподібних вип’ячувань).

Стан може ускладнюватися при потраплянні слизу з носа, пересиханні ротової порожнини, а також при наявності кісткових виростів на хребцях (остеофіти) чи проблемах з прикусом.

Коли треба звернутись до лікаря

Обстеження потрібне у таких випадках:

труднощі з ковтанням їжі чи рідини;

біль у горлі;

зміни у голосі чи мовленні;

симптоми проявляються лише з одного боку;

немотивована втрата ваги.

Особливу увагу – людям старше 55 років, чоловікам, курцям, тим, хто зловживає алкоголем або працює з шкідливими речовинами.

До якого лікаря звертатись

Спочатку варто записатися до отоларинголога, який проведе огляд за допомогою назоларингоскопії. За підозри на неврологічні чи ендокринні причини лікар направить до відповідних спеціалістів. Якщо є ознаки ГЕРХ – потрібна консультація гастроентеролога і низка досліджень (ендоскопія, добове вимірювання кислотності, рентген з барієм тощо).