МРТ молочних залоз – це сучасний діагностичний метод, що дозволяє детально вивчити тканини грудей без використання рентгенівського випромінювання. Основа методу полягає в дії радіохвиль і сильного магнітного поля, що дає змогу створити чіткі багатошарові зображення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Radiopaedia.

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Як правило, при проведенні МРТ молочних залоз необхідне введення контрастної речовини внутрішньовенно. Виняток становлять випадки, коли дослідження проводиться для діагностики стану грудних імплантів – у таких ситуаціях контрастна речовина не використовується.

Коли призначають МРТ молочних залоз

МРТ молочних залоз може бути рекомендоване у таких випадках:

Невизначені результати інших досліджень. Коли мамографія та ультразвук не дають точної інформації, МРТ допомагає отримати повнішу картину.

Визначення поширеності пухлини. У разі підтвердженого діагнозу раку грудей дослідження дозволяє виявити додаткові пухлинні осередки в одній або обох молочних залозах.

Оцінка ефективності лікування. МРТ дозволяє побачити, наскільки успішно організм реагує на обраний метод терапії.

Метастази. Виявлення первинного вогнища пухлини за наявності метастатичних утворень.

Високий ризик раку грудей. Метод застосовується як додатковий скринінг у жінок із генетичними мутаціями або спадковою схильністю.

Американське товариство боротьби з раком рекомендує щорічно проходити МРТ таким категоріям жінок:

Наявність мутацій BRCA1/2 або випадків раку грудей серед родичів. Ризик розвитку раку грудей оцінюється вище 20–25% за спеціальними моделями. Перенесена радіотерапія області грудної клітки у віці 10–30 років.

Рекомендується починати скринінгове обстеження у віці 30 років або за п’ять років до віку, у якому рак було діагностовано у родичів.

Протипоказання до МРТ

Попри безпечність та інформативність, існують ситуації, коли проведення МРТ протипоказане:

Металеві предмети в організмі. Кардіостимулятори, штучні клапани серця, металеві імпланти або уламки можуть нагріватися чи спотворювати зображення.

Імплантовані медичні пристрої. Інсулінові помпи, вбудовані дозатори препаратів та інші пристрої можуть вийти з ладу під дією магнітного поля.

Вагітність. У першому триместрі МРТ проводиться лише за наявності екстрених показань. На пізніх термінах процедура можлива, але строго за рекомендацією лікаря.

Перед обстеженням важливо повідомити лікаря про наявність будь-якого медичного обладнання чи імплантів.

Як проводиться процедура

Найінформативнішим вважається проведення МРТ у першу фазу менструального циклу (з 5 по 14 день). У жінок у період менопаузи дослідження можна проводити в будь-який день.

Якщо дослідження проводиться з використанням контрастної речовини, пацієнтці внутрішньовенно вводять препарат на основі гадолінію, що дозволяє виявити навіть незначні зміни. Під час процедури жінка лежить на животі, а молочні залози розміщуються у спеціальні котушки для отримання максимально чітких знімків. Важливо залишатися нерухомою та дихати спокійно, щоб уникнути спотворення зображень.

Процедура триває від 30 до 60 хвилин, після чого лікар аналізує отримані дані та надає висновок.

МРТ і грудні імпланти

МРТ є "золотим стандартом" для оцінки стану грудних імплантів. На відміну від мамографії та ультразвуку, цей метод дозволяє виявити найменші пошкодження, розриви імплантів або зміни у тканинах навколо них. При цьому контрастна речовина не використовується, а процедура не впливає на цілісність імплантів.

Коли рекомендується МРТ грудних імплантів