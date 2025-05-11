Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, а також лікаря-інфекціоніста Юрія Сухова в ефірі "Київ 24".
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У Києві спалах гепатиту
Серед мешканців мікрорайону Відрадний Солом'янського району міста Києва спостерігається зростання кількості випадків захворювання на вірусний гепатит A.
Наразі фахівці розпочали епідеміологічне розслідування для встановлення всіх причин і обставин виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів з метою недопущення подальшого поширення захворювання серед населення міста.
Лікар-інфекціоніст Юрій Сухов в ефірі "Київ 24" наголосив, що загальний імунітет проти гепатиту A не працює. Відтак, щоб захистити себе, фахівець рекомендує вакцинуватися.
Як передається вірус гепатиту A та основні симптоми
Загалом, гепатит A також у простонародді також називають "хворою брудних рук". Так, заразитися можна:
- через вживання забрудненої їжі або води, що можуть містити фекальні домішки інфікованих осіб;
- при недотриманні правил особистої гігієни;
- у побуті – коли інфікована людина готує їжу для інших членів сім'ї;
- під час деяких видів сексуальних контактів.
Основні симптоми гепатиту A:
- підвищена температура тіла;
- загальна слабкість;
- втрата апетиту;
- діарея, блювота;
- дискомфорт або біль у животі;
- потемніння сечі;
- пожовтіння шкіри та білків очей.
Щоб не заразитися гепатитом A, варто регулярно мити руки з теплою водою та милом, особливо – після туалету та перед їжею. Також варто споживати лише кип'ячену або воду в пляшках, а також ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням.