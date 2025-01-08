Як кава впливає на мікробіом кишечника: результати нового дослідження

Вживання кави може впливати на склад мікробіому кишківника. Зокрема, у тих, хто регулярно п'є каву, спостерігається значно вища кількість специфічної бактерії L. asaccharolyticus.

Про це свідчить недавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature Microbiology, інформує 24 Канал.

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Деталі дослідження

Дослідження, в якому взяли участь понад 22 тисячі осіб із Великобританії та США, показало, що L. asaccharolyticus була більш поширеною серед любителів кави. Причому це стосується як тих, хто п'є звичайну каву, так і каву без кофеїну, що свідчить про те, що наявність цієї бактерії не пов'язана з вмістом кофеїну.

У тих, хто часто вживає каву, кількість цієї бактерії була в 4,5 – 8 разів вищою, ніж у людей, які каву не п'ють. Це вказує на можливий позитивний вплив кави на мікробіом кишечника.

Що відомо про бактерію L. asaccharolyticus Попри те, що дослідження демонструє зв'язок між кавою та підвищеним рівнем цієї бактерії, користь L. asaccharolyticus для здоров’я людини поки залишається недостатньо вивченою.

"Якщо ви регулярно п'єте каву, дуже ймовірно, що у вашому кишечнику є підвищений рівень L. asaccharolyticus", – ідеться у дослідженні.

Дослідники вважають, що ці результати є важливим кроком у вивченні зв’язку між кавою та мікробіомом кишечника.

Перспективи відкриття

Попри обнадійливі результати, досі невідомо, як саме бактерія L. asaccharolyticus впливає на здоров’я кишечника та загальний стан людини. Подальші дослідження допоможуть зрозуміти, чи має вона реальну користь для організму.

Відкриття є ще одним кроком у вивченні впливу кави на мікробіом та здоров'я людини загалом.