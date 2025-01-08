Как кофе влияет на микробиом кишечника: результаты нового исследования

Употребление кофе может влиять на состав микробиома кишечника. В частности, у тех, кто регулярно пьет кофе, наблюдается значительно более высокое количество специфической бактерии L. asaccharolyticus.

Об этом свидетельствует недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, информирует 24 Канал.

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Детали исследования

Исследование, в котором приняли участие более 22 тысяч человек из Великобритании и США, показало, что L. asaccharolyticus была более распространенной среди любителей кофе. Причем это касается как тех, кто пьет обычный кофе, так и кофе без кофеина, что свидетельствует о том, что наличие этой бактерии не связано с содержанием кофеина.

У тех, кто часто употребляет кофе, количество этой бактерии было в 4,5 – 8 раз выше, чем у людей, которые кофе не пьют. Это указывает на возможное положительное влияние кофе на микробиом кишечника.

Что известно о бактерии L. asaccharolyticus Несмотря на то, что исследование демонстрирует связь между кофе и повышенным уровнем этой бактерии, польза L. asaccharolyticus для здоровья человека пока остается недостаточно изученной.

"Если вы регулярно пьете кофе, очень вероятно, что в вашем кишечнике есть повышенный уровень L. asaccharolyticus", – говорится в исследовании.

Исследователи считают, что эти результаты являются важным шагом в изучении связи между кофе и микробиомом кишечника.

Перспективы открытия

Несмотря на обнадеживающие результаты, до сих пор неизвестно, как именно бактерия L. asaccharolyticus влияет на здоровье кишечника и общее состояние человека. Дальнейшие исследования помогут понять, имеет ли она реальную пользу для организма.

Открытие является еще одним шагом в изучении влияния кофе на микробиом и здоровье человека в целом.