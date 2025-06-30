Що пити зранку – каву чи чай
- Кава та чай багаті на антиоксиданти, кожен має свої переваги, такі як захист клітин від руйнування або підтримка серцево-судинної системи.
- Вибір між кавою та чаєм залежить від індивідуальних особливостей та бажаного ефекту, важливо не перевищувати добову норму кофеїну.
Для багатьох ранок немислимий без чашки гарячої кави чи ароматного чаю. Обидва ці напої не тільки бадьорять, а й приносять відчутну користь здоров'ю завдяки високому вмісту антиоксидантів.
Однак їхній вплив на організм відрізняється. Що краще пити після пробудження – каву чи чай, пише 24 Канал з посилання на Real Simple.
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Чому варто пити каву
Кава – справжнє джерело антиоксидантів, серед яких хлорогенова кислота та поліфеноли. Завдяки цим речовинам кава:
- захищає клітини від руйнування,
- знижує ймовірність розвитку серцево-судинних та інших хронічних захворювань,
- підтримує мозкову активність та прискорює обмін речовин.
М'яка стимулююча дія кофеїну допомагає швидко прокинутися, покращує концентрацію і навіть може зменшувати запалення. Головне – дотримуватися міри: надмірне вживання може спровокувати тривожність або безсоння.
Чим корисний чай
Зелений і чорний чай також багаті на антиоксиданти. Особливо цінується зелений чай завдяки вмісту EGCG – речовини, що зміцнює серце та імунну систему. У чорному чаї багато теафлавінів, які позитивно впливають на обмін речовин.
Головна особливість чаю – амінокислота L-теанін. Вона пом'якшує дію кофеїну, дозволяючи відчувати бадьорість плавно і без різких стрибків настрою чи нервозності.
Як обрати ранковий напій
Універсальної відповіді на питання "що краще – кава чи чай?" не існує. Все залежить від індивідуальних особливостей та ваших цілей:
Обирайте каву, якщо:
- Потрібно швидко збадьоритися та зарядитися енергією.
- Ви добре переносите кофеїн і не страждаєте на тривожність чи безсоння.
- Вранці на вас чекає інтенсивна розумова чи фізична робота.
Краще пити чай, якщо:
- Кава викликає у вас тремтіння, тривожність або неприємні відчуття в шлунку.
- Надаєте перевагу м'якому, поступовому пробудженню без різких перепадів енергії.
- Займаєтеся підтримкою гормонального балансу або дбаєте про здоров'я кишківника.
Прислухайтеся до свого тіла: якщо кава приносить радість і заряд – сміливо починайте з неї. Якщо ж комфортніше відчувати плавне пробудження від чаю – обирайте його. Важливо не перевищувати добову норму кофеїну (до 400 мг на день) і не забувати про воду.
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