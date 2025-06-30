Что пить утром – кофе или чай

Для многих утро немыслимо без чашки горячего кофе или ароматного чая. Оба эти напитки не только бодрят, но и приносят ощутимую пользу здоровью благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Однако их влияние на организм отличается. Что лучше пить после пробуждения – кофе или чай, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Почему стоит пить кофе

Кофе – настоящий кладезь антиоксидантов, среди которых хлорогеновая кислота и полифенолы. Благодаря этим веществам кофе:

защищает клетки от разрушения,

снижает вероятность развития сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний,

поддерживает мозговую активность и ускоряет обмен веществ.

Мягкое стимулирующее действие кофеина помогает быстро проснуться, улучшает концентрацию и даже может уменьшать воспаление. Главное – соблюдать меру: чрезмерное употребление может спровоцировать тревожность или бессонницу.

Чем полезен чай

Зеленый и черный чай также богаты антиоксидантами. Особенно ценится зеленый чай благодаря содержанию EGCG – вещества, укрепляющего сердце и иммунную систему. В черном чае много теафлавинов, которые положительно влияют на обмен веществ.

Главная особенность чая – аминокислота L-теанин. Она смягчает действие кофеина, позволяя чувствовать бодрость плавно и без резких скачков настроения или нервозности.

Как выбрать утренний напиток

Универсального ответа на вопрос "что лучше – кофе или чай?" не существует. Все зависит от индивидуальных особенностей и ваших целей:

Выбирайте кофе, если:

Нужно быстро взбодриться и зарядиться энергией. Вы хорошо переносите кофеин и не страдаете тревожностью или бессонницей. Утром вас ждет интенсивная умственная или физическая работа.

Лучше пить чай, если:

Кофе вызывает у вас дрожь, тревожность или неприятные ощущения в желудке. Предпочитаете мягкое, постепенное пробуждение без резких перепадов энергии. Занимаетесь поддержанием гормонального баланса или заботитесь о здоровье кишечника.

Прислушайтесь к своему телу: если кофе приносит радость и заряд – смело начинайте с него. Если же комфортнее чувствовать плавное пробуждение от чая – выбирайте его. Важно не превышать суточную норму кофеина (до 400 мг в день) и не забывать о воде.