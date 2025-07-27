Корисні властивості та ризики: що варто знати про безкофеїнову каву

Людм, які і дня не можуть уявити без кави, точно хоча б раз в житті замислювались над тим, аби перейти на каву без кофеїну. За складом вона схожа на звичайну каву та зберігає більшість антиоксидантів і поживних речовин (магній, калій, ніацин), її смак і аромат можуть бути більш делікатними.

Чи є безкофеїнова кава кориснішою, які переваги та недоліки напою, розповідає 24 Канал.

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Що таке безкофеїнова кава?

Це напій, який проходить спеціальний процес декофеїнації, завдяки якому з зерна видаляють близько 96–99 % кофеїну. У результаті в чашці залишається приблизно 2 – 5 міліграмів кофеїну – відчутно менше, ніж у класичному напої з 70 – 140 міліграмів кофеїну.

Переваги:

Не стимулює нервову систему – не підвищує тиск, не викликає тривожності чи безсоння;

Підходить людям з чутливим шлунком або кислотним рефлюксом;

Ідеальна заміна для тих, хто поступово відмовляється від кофеїну;

Може підтримувати здоров’я кишечника, печінки і знижувати ризик деяких хронічних хвороб (діабет 2‑го типу, серцево-судинні захворювання, рак) завдяки вмісту антиоксидантів

Недоліки:

Напій залишається кислотним і може подразнювати шлунок або погіршувати стан при гастриті та виразках;

Може поступово підвищувати рівень ЛПНЩ "поганого" холестерину), особливо при споживанні більше 3 чашок на день;

Поліфеноли з кави можуть заважати засвоєнню заліза, що актуально для людей з анемією;

Процес декофеїнації іноді включає хімічні розчинники, і хоча їх сліди мінімальні, рекомендується обирати безпечні методи обробки.

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