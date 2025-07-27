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Здоровʼя 24 Здорове життя Корисні властивості та ризики: що варто знати про безкофеїнову каву
27 липня, 15:10
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Корисні властивості та ризики: що варто знати про безкофеїнову каву

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Безкофеїнова кава містить значно менше кофеїну, підтримує здоров'я кишечника та печінки, але може подразнювати шлунок і підвищувати холестерин.
  • Рекомендується помірне споживання 1-2 чашок на день та вибір якісних брендів з натуральними методами декофеїнації.

Людм, які і дня не можуть уявити без кави, точно хоча б раз в житті замислювались над тим, аби перейти на каву без кофеїну. За складом вона схожа на звичайну каву та зберігає більшість антиоксидантів і поживних речовин (магній, калій, ніацин), її смак і аромат можуть бути більш делікатними.

Чи є безкофеїнова кава кориснішою, які переваги та недоліки напою, розповідає 24 Канал. 

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Що таке безкофеїнова кава?

Це напій, який проходить спеціальний процес декофеїнації, завдяки якому з зерна видаляють близько 96–99 % кофеїну. У результаті в чашці залишається приблизно 2 – 5 міліграмів кофеїну – відчутно менше, ніж у класичному напої з 70 – 140 міліграмів кофеїну.

Переваги:

  • Не стимулює нервову систему – не підвищує тиск, не викликає тривожності чи безсоння;
  • Підходить людям з чутливим шлунком або кислотним рефлюксом;
  • Ідеальна заміна для тих, хто поступово відмовляється від кофеїну;
  • Може підтримувати здоров’я кишечника, печінки і знижувати ризик деяких хронічних хвороб (діабет 2‑го типу, серцево-судинні захворювання, рак) завдяки вмісту антиоксидантів

Недоліки:

  • Напій залишається кислотним і може подразнювати шлунок або погіршувати стан при гастриті та виразках;
  • Може поступово підвищувати рівень ЛПНЩ "поганого" холестерину), особливо при споживанні більше 3 чашок на день;
  • Поліфеноли з кави можуть заважати засвоєнню заліза, що актуально для людей з анемією;
  • Процес декофеїнації іноді включає хімічні розчинники, і хоча їх сліди мінімальні, рекомендується обирати безпечні методи обробки.

Рекомендації:

  • Помірне споживання – 1‑2 чашки на день – загалом безпечне;
  • Для зменшення ризику – обирати якісні бренди, які декофеїнують натуральними методами;
  • Тим, хто повністю відмовляється від кофеїну, варто поступово переходити на альтернативи (цикорій, какао), а не різко скасовувати вживання кави без кофеїну.

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