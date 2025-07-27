Корисні властивості та ризики: що варто знати про безкофеїнову каву
- Безкофеїнова кава містить значно менше кофеїну, підтримує здоров'я кишечника та печінки, але може подразнювати шлунок і підвищувати холестерин.
- Рекомендується помірне споживання 1-2 чашок на день та вибір якісних брендів з натуральними методами декофеїнації.
Людм, які і дня не можуть уявити без кави, точно хоча б раз в житті замислювались над тим, аби перейти на каву без кофеїну. За складом вона схожа на звичайну каву та зберігає більшість антиоксидантів і поживних речовин (магній, калій, ніацин), її смак і аромат можуть бути більш делікатними.
Чи є безкофеїнова кава кориснішою, які переваги та недоліки напою, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Не всі вуглеводи однакові: 7 продуктів, у яких їх менше, ніж ви думаєте
Що таке безкофеїнова кава?
Це напій, який проходить спеціальний процес декофеїнації, завдяки якому з зерна видаляють близько 96–99 % кофеїну. У результаті в чашці залишається приблизно 2 – 5 міліграмів кофеїну – відчутно менше, ніж у класичному напої з 70 – 140 міліграмів кофеїну.
Переваги:
- Не стимулює нервову систему – не підвищує тиск, не викликає тривожності чи безсоння;
- Підходить людям з чутливим шлунком або кислотним рефлюксом;
- Ідеальна заміна для тих, хто поступово відмовляється від кофеїну;
- Може підтримувати здоров’я кишечника, печінки і знижувати ризик деяких хронічних хвороб (діабет 2‑го типу, серцево-судинні захворювання, рак) завдяки вмісту антиоксидантів
Недоліки:
- Напій залишається кислотним і може подразнювати шлунок або погіршувати стан при гастриті та виразках;
- Може поступово підвищувати рівень ЛПНЩ "поганого" холестерину), особливо при споживанні більше 3 чашок на день;
- Поліфеноли з кави можуть заважати засвоєнню заліза, що актуально для людей з анемією;
- Процес декофеїнації іноді включає хімічні розчинники, і хоча їх сліди мінімальні, рекомендується обирати безпечні методи обробки.
Рекомендації:
- Помірне споживання – 1‑2 чашки на день – загалом безпечне;
- Для зменшення ризику – обирати якісні бренди, які декофеїнують натуральними методами;
- Тим, хто повністю відмовляється від кофеїну, варто поступово переходити на альтернативи (цикорій, какао), а не різко скасовувати вживання кави без кофеїну.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.