Полезные свойства и риски: что стоит знать о бескофеиновом кофе
- Безкофеиновый кофе содержит значительно меньше кофеина, поддерживает здоровье кишечника и печени, но может раздражать желудок и повышать холестерин.
- Рекомендуется умеренное потребление 1-2 чашек в день и выбор качественных брендов с натуральными методами декофеинации.
Люди, которые и дня не могут представить без кофе, точно хотя бы раз в жизни задумывались над тем, чтобы перейти на кофе без кофеина. По составу он похож на обычный кофе и сохраняет большинство антиоксидантов и питательных веществ (магний, калий, ниацин), его вкус и аромат могут быть более деликатными.
Есть ли бескофеиновый кофе полезнее, какие преимущества и недостатки напитка, рассказывает 24 Канал.
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Что такое бескофеиновый кофе?
Это напиток, который проходит специальный процесс декофеинации, благодаря которому из зерна удаляют около 96–99% кофеина. В результате в чашке остается примерно 2 – 5 миллиграммов кофеина – ощутимо меньше, чем в классическом напитке с 70 – 140 миллиграммов кофеина.
Преимущества:
- Не стимулирует нервную систему – не повышает давление, не вызывает тревожности или бессонницы;
- Подходит людям с чувствительным желудком или кислотным рефлюксом;
- Идеальная замена для тех, кто постепенно отказывается от кофеина;
- Может поддерживать здоровье кишечника, печени и снижать риск некоторых хронических болезней (диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания, рак) благодаря содержанию антиоксидантов
Недостатки:
- Напиток остается кислотным и может раздражать желудок или ухудшать состояние при гастрите и язвах;
- Может постепенно повышать уровень ЛПНП "плохого" холестерина), особенно при потреблении более 3 чашек в день;
- Полифенолы из кофе могут мешать усвоению железа, что актуально для людей с анемией;
- Процесс декофеинации иногда включает химические растворители, и хотя их следы минимальны, рекомендуется выбирать безопасные методы обработки.
Рекомендации:
- Умеренное потребление – 1-2 чашки в день – в целом безопасное;
- Для уменьшения риска – выбирать качественные бренды, которые декофеинируют натуральными методами;
- Тем, кто полностью отказывается от кофеина, стоит постепенно переходить на альтернативы (цикорий, какао), а не резко отменять употребление кофе без кофеина.
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