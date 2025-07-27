Полезные свойства и риски: что стоит знать о бескофеиновом кофе

Люди, которые и дня не могут представить без кофе, точно хотя бы раз в жизни задумывались над тем, чтобы перейти на кофе без кофеина. По составу он похож на обычный кофе и сохраняет большинство антиоксидантов и питательных веществ (магний, калий, ниацин), его вкус и аромат могут быть более деликатными.

Есть ли бескофеиновый кофе полезнее, какие преимущества и недостатки напитка, рассказывает 24 Канал. Смотрите также Не все углеводы одинаковы: 7 продуктов, в которых их меньше, чем вы думаете Что такое бескофеиновый кофе? Это напиток, который проходит специальный процесс декофеинации, благодаря которому из зерна удаляют около 96–99% кофеина. В результате в чашке остается примерно 2 – 5 миллиграммов кофеина – ощутимо меньше, чем в классическом напитке с 70 – 140 миллиграммов кофеина. Преимущества: Не стимулирует нервную систему – не повышает давление, не вызывает тревожности или бессонницы;

Подходит людям с чувствительным желудком или кислотным рефлюксом;

Идеальная замена для тех, кто постепенно отказывается от кофеина;

Может поддерживать здоровье кишечника, печени и снижать риск некоторых хронических болезней (диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания, рак) благодаря содержанию антиоксидантов Недостатки: Напиток остается кислотным и может раздражать желудок или ухудшать состояние при гастрите и язвах;

Может постепенно повышать уровень ЛПНП "плохого" холестерина), особенно при потреблении более 3 чашек в день;

Полифенолы из кофе могут мешать усвоению железа, что актуально для людей с анемией;

Процесс декофеинации иногда включает химические растворители, и хотя их следы минимальны, рекомендуется выбирать безопасные методы обработки. Рекомендации: Умеренное потребление – 1-2 чашки в день – в целом безопасное;

Для уменьшения риска – выбирать качественные бренды, которые декофеинируют натуральными методами;

Тем, кто полностью отказывается от кофеина, стоит постепенно переходить на альтернативы (цикорий, какао), а не резко отменять употребление кофе без кофеина.