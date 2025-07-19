В Італії чоловік "повернувся з того світу" через 30 хвилин після зупинки серця

78-річний мешканець Італії дивом вижив після клінічної смерті, перенісши дві зупинки серця. Історія сталася в курортній місцевості Марина Велька поблизу Тарквінії, в провінції Вітербо.

Що сталось з чоловіком?

Чоловік знепритомнів прямо на вулиці. Лікарі "швидкої" одразу ж почали реанімацію та зафіксували серцевий напад. Проте серце зупинилося двічі. Боротьба за життя тривала понад 30 хвилин. Медики навіть викликали вертоліт, щоб терміново доставити пацієнта до лікарні, пише La Reppublica, передає 24 Канал.

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Коли лікарі зробили все можливе, але чоловіка не вдалось привести до тями, його визнали мертвим. Реанімацію зупинили, гелікоптер скасували. Тіло залишили в кареті "швидкої", очікуючи приїзду ритуальної служби.

Але сталося неймовірне – через пів години чоловік відкрив очі й... заговорив. Попросив подзвонити донькам. Його негайно відвезли до лікарні, супроводжуючи поліцейським, який мав оформити документи про смерть.

У якому стані він зараз?

Наразі чоловік перебуває під наглядом лікарів, його стан стабільний. Медики припускають, що мова може йти про так званий "синдром Лазаря" – рідкісне явище, коли життєві функції відновлюються після припинення реанімаційних дій.

Довідково. Вперше цей феномен описали у 1982 році, і з того часу в усьому світі зафіксовано лише кілька подібних випадків.

Фахівці вважають, що на стан чоловіка могли вплинути медикаменти або інші фізіологічні процеси.