Що ефективніше для схуднення: інтервальне голодування чи дієта

Бажаєте схуднути, але щоденний підрахунок калорій викликає втому й стрес. Нещодавно опубліковане дослідження в Annals of Internal Medicine доводить, що існує ефективна альтернатива – інтервальне голодування.

Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь 125 добровольців, яких розділили на дві групи. Перша дотримувалася традиційного підходу – щодня зменшувала калорійність раціону на третину (приблизно 34,3%), інформує 24 Канал.

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Друга – дотримувалась схеми інтервального голодування 4:3: чотири дні без обмежень (з акцентом на здорове харчування) і три дні на тиждень – майже повне скорочення калорій (на 80%).

Усім учасникам надали однакові умови: безкоштовні абонементи до спортзалу, консультації щодо харчування, поради з макроелементів і психологічну підтримку.

Через рік результати виявилися цікавими:

Учасники, які практикували інтервальне голодування, втратили в середньому 7,6% ваги.

У групі з підрахунком калорій – 5%.

58% людей із першої групи змогли зменшити вагу мінімум на 5% (у другій — 47%).

Переваги інтервального голодування

Попри те, що обидві групи мали приблизно однаковий дефіцит калорій, учасники інтервального голодування фактично споживали менше їжі.

"Багато експертів переконані, що інтервальне голодування працює саме завдяки природному зменшенню кількості калорій. Інші ж припускають, що цей режим активує обмін речовин, що сприяє спалюванню жиру й має інші позитивні ефекти для здоров'я", – зауважила дієтолог Керрі Глассман.

Також вона наголосила: незалежно від обраної стратегії, фізична активність залишається ключовою – не лише для схуднення, а й для довготривалого збереження результату.