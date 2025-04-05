Что эффективнее для похудения: интервальное голодание или диета

Хотите похудеть, но ежедневный подсчет калорий вызывает усталость и стресс. Недавно опубликованное исследование в Annals of Internal Medicine доказывает, что существует эффективная альтернатива – интервальное голодание.

Детали исследования

В исследовании приняли участие 125 добровольцев, которых разделили на две группы. Первая придерживалась традиционного подхода – ежедневно уменьшала калорийность рациона на треть (примерно 34,3%), информирует 24 Канал.

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Вторая – придерживалась схемы интервального голодания 4:3: четыре дня без ограничений (с акцентом на здоровое питание) и три дня в неделю – почти полное сокращение калорий (на 80%).

Всем участникам предоставили одинаковые условия: бесплатные абонементы в спортзал, консультации по питанию, советы по макроэлементам и психологическую поддержку.

Через год результаты оказались интересными:

Участники, которые практиковали интервальное голодание, потеряли в среднем 7,6% веса.

В группе с подсчетом калорий – 5%.

58% людей из первой группы смогли уменьшить вес минимум на 5% (во второй - 47%).

Преимущества интервального голодания

Несмотря на то, что обе группы имели примерно одинаковый дефицит калорий, участники интервального голодания фактически потребляли меньше пищи.

"Многие эксперты убеждены, что интервальное голодание работает именно благодаря естественному уменьшению количества калорий. Другие же предполагают, что этот режим активирует обмен веществ, что способствует сжиганию жира и имеет другие положительные эффекты для здоровья", – отметила диетолог Керри Глассман.

Также она подчеркнула: независимо от выбранной стратегии, физическая активность остается ключевой – не только для похудения, но и для долговременного сохранения результата.