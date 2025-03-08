Фактор, який збільшує ризик інсульту у жінок на 78%

Вчені виявили, що жінки, які перебувають у стані хронічного стресу, мають значно вищий ризик інсульту. А ось з чоловіками такого зв'язок не зафіксовано.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Neurology, показало, що стрес може підвищити ймовірність інсульту у жінок на 78%, тоді як у чоловіків подібної залежності не зафіксовано, інформує 24 Канал.

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Як проводили дослідження

У дослідженні взяли участь 426 людей віком від 18 до 49 років, які перенесли інсульт. Їхні дані порівняли з інформацією про 426 здорових людей, які не мали подібних проблем.

Усі учасники пройшли опитування щодо рівня стресу, а ті, хто пережив інсульт, мали пригадати, чи відчували вони значне нервове напруження за місяць до події.

Результати дослідження показали, що серед людей, які перенесли інсульт, 46% стикалися з помірним або високим рівнем стресу. Водночас серед тих, хто не мав інсульту, таких було лише 33%.

Чому жінки більш вразливі до стресу

Дослідники припускають, що соціальні та психологічні фактори можуть пояснити таку тенденцію. Жінки часто поєднують кілька ролей – роботу, ведення домашнього господарства та догляд за сім’єю, що підвищує рівень хронічного стресу.

Ще одне можливе пояснення – різниця у сприйнятті стресу. Чоловіки можуть недооцінювати рівень стресового навантаження або не звертати на нього уваги, що могло вплинути на результати дослідження.

Чому це важливо

Науковці наголосили, що краще розуміння взаємозв’язку між стресом та інсультом допоможе розробити ефективніші стратегії профілактики. Вони також відзначили цікаву деталь: помірний рівень стресу виявився більш небезпечним для жінок, ніж сильний стрес. Цей феномен потребує подальших досліджень.

Підвищена увага до психічного здоров’я, методи управління стресом та рання діагностика можуть допомогти знизити ризики розвитку серцево-судинних захворювань у жінок.