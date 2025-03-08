Фактор, который увеличивает риск инсульта у женщин на 78%

Ученые обнаружили, что женщины, находящиеся в состоянии хронического стресса, имеют значительно более высокий риск инсульта. А вот с мужчинами такой связи не зафиксировано.

Новое исследование, опубликовано в журнале Neurology, показало, что стресс может повысить вероятность инсульта у женщин на 78%, тогда как у мужчин подобной зависимости не зафиксировано, информирует 24 Канал.

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Как проводили исследование

В исследовании приняли участие 426 человек в возрасте от 18 до 49 лет, которые перенесли инсульт. Их данные сравнили с информацией о 426 здоровых людей, которые не имели подобных проблем.

Все участники прошли опрос по уровню стресса, а те, кто пережил инсульт, должны были вспомнить, чувствовали ли они значительное нервное напряжение за месяц до события.

Результаты исследования показали, что среди людей, перенесших инсульт, 46% сталкивались с умеренным или высоким уровнем стресса. В то же время среди тех, кто не имел инсульта, таких было только 33%.

Почему женщины более уязвимы к стрессу

Исследователи предполагают, что социальные и психологические факторы могут объяснить такую тенденцию. Женщины часто совмещают несколько ролей – работу, ведение домашнего хозяйства и уход за семьей, что повышает уровень хронического стресса.

Еще одно возможное объяснение – разница в восприятии стресса. Мужчины могут недооценивать уровень стрессовой нагрузки или не обращать на него внимания, что могло повлиять на результаты исследования.

Почему это важно

Ученые отметили, что лучшее понимание взаимосвязи между стрессом и инсультом поможет разработать более эффективные стратегии профилактики. Они также отметили интересную деталь: умеренный уровень стресса оказался более опасным для женщин, чем сильный стресс. Этот феномен требует дальнейших исследований.

Повышенное внимание к психическому здоровью, методы управления стрессом и ранняя диагностика могут помочь снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.