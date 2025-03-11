Фахівці створили тривимірну модель головки пеніса та губчастого тіла, після чого надрукували гнучкий гелевий каркас, який імітує структуру губчастого тіла. Цей каркас успішно витримував напругу, що виникає під час ерекції, та забезпечував циркуляцію крові, аналогічну до процесів у живому органі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature.

Також на тему Біологічний вік органів може передбачити ризик хвороб на десятиліття вперед

Робочий протез пеніса

Для перевірки ефективності розроблених імплантатів їх пересадили кроликам і свиням з пошкодженими тканинами пеніса. У деяких випадках каркаси засівали ендотеліальними клітинами – клітинами, що вистилають внутрішню поверхню судин. Такі модифікації сприяли прискореній регенерації тканин.

Використання імплантатів значно покращило еректильну функцію у тварин. Особливо ефективними виявилися імплантати, які містили ендотеліальні клітини, оскільки вони забезпечували активніший процес регенерації тканин і швидше відновлення еректильної функції.

Через два тижні після процедури тварини повністю відновили здатність до статевого акту. У групах, де застосовували імплантати з клітинами судин, процес розмноження мав 100% ефективність.

Перспективи 3D-друку органів

Хоча наразі дослідження обмежуються експериментами на тваринах, технологія має потенціал допомогти людям, які втратили функціональність пеніса. Крім того, її можна застосовувати для створення замінників інших органів із розвиненою судинною системою, таких як серце або печінка.

"Отримані результати підтверджують можливість створення функціональних органів із щільною мережею кровоносних судин, які можуть бути надруковані на 3D-принтері та використані для трансплантації", – зазначили автори дослідження.