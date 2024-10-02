Хромінг або хафінг – це навмисне вдихання летких газів і випарів побутових засобів: лаку для нігтів, маркерів або аерозолів. Тренд поширюється серед молодих людей, які шукають легкодоступні альтернативи забороненим речовинам, пише Health.

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Дослідження нового тренду

Вчені вивчили 109 відео найпопулярніших відео на TikTok, що згадують про хромінг та які набрали понад 25 мільйонів переглядів. Науковці виявили, що в більш ніж половині відео користувачі згадували про повторний хромінг або залежність від нього.

Більшість підлітків у відео про хромінг – 31% – використовували для цього перманентні маркери, виявило дослідження. 17% використовували аерозольні балончики, 12% вдихали лак для нігтів, а 11% використовували розчинник для фарби, бензин і спрей-дезодорант. Лак для волосся був вибором 6% користувачів TikTok.

Чому хромінг небезпечний

Ханна Хейс, докторка медичних наук, керівник токсикологічного відділення Центру отруєнь Центрального Огайо, наголошує, що діти можуть відчувати запаморочення, нудоту, сонливість, а також більш небезпечні наслідки, такі як порушення серцевого ритму, судоми й навіть смерть.

Хромінг звинувачують у смерті 11-річного хлопчика у Великобританії в березні після того, як він спробував популярну практику під час ночівлі у друзів.

Експерти вважають, що популярність хромінгу зростає завдяки соціальним мережам. Діти можуть вважати, що він є безпечнішою альтернативою традиційним наркотикам через широку доступність і через популярність в інтернет-мемах і відеороликах.

Як знизити ризик хромінгу

Тому експерти рекомендують батькам стежити за тим, щоб їхні діти не мали доступу до таких речовин, як лак для нігтів, розчинників, бензину, фарб і стежити за незвичними змінами в інших предметах домашнього вжитку.

Використання соціальних мереж також має бути під контролем, при цьому потрібно проводити відкриті, бесіди без засудження щодо небезпек хромінгу. Пояснення дітям ризиків може допомогти зменшити кількість випадків зловживання небезпечними речовинами.