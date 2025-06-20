Скільки треба ходити, щоб не боліла спина
- Норвезькі дослідники виявили, що щоденна ходьба тривалістю близько 1,5 години зменшує ризик хронічного болю в попереку на 23%.
- У дослідженні взяли участь понад 11 тисяч дорослих з Норвегії, які носили акселерометри для точного вимірювання активності.
- Результати можуть стати основою для нових програм профілактики болю в спині та зміцнення громадського здоров’я.
- Ходьба також приносить інші доведені переваги для організму.
Норвезькі дослідники знайшли переконливі докази того, що регулярні тривалі прогулянки допомагають знизити ризик розвитку хронічного болю в попереку – однієї з найпоширеніших проблем зі здоров’ям у світі.
Провівши масштабний когортний аналіз, вчені з’ясували: щоденна ходьба тривалістю близько 1,5 години зменшує ймовірність появи люмбалгії (так лікарі називають біль у попереку) майже на чверть – на 23%, пише 24 Канал з посилання на JAMA Network Open.
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Нове дослідження впливу ходьби
Ходьба вважається однією з найдоступніших і найлегших форм фізичної активності. Втім, рекомендуючи прогулянки як профілактику болю в спині, фахівці досі не могли надати точних порад щодо необхідної тривалості та частоти. Саме ці питання вирішили дослідити науковці з Норвезького університету науки і технологій.
У дослідженні взяли участь понад 11 тисяч дорослих мешканців Норвегії віком від 20 років. Аналіз базувався на даних про здоров’я населення провінції Тренделаг, зібраних у 2017 – 2019 роках, а згодом учасників повторно обстежили через чотири роки – у 2021 – 2023 роках.
На початковому етапі добровольці протягом тижня носили спеціальні датчики – акселерометри, які дозволяли точно вимірювати не лише кількість хвилин ходьби, а й інтенсивність руху. У середньому учасники щодня проходили трохи понад 100 хвилин.
Ходьба допомагає побороти біль в попереку
Через 4,2 року майже 15% учасників повідомили про хронічний біль у попереку, що тривав не менше трьох місяців протягом останнього року. Аналіз показав: ті, хто щодня ходив від 101 до 124 хвилин, страждали на біль у попереку на 23% рідше, ніж ті, хто проходив менш ніж 78 хвилин. Для учасників, які гуляли понад 125 хвилин, зниження ризику становило 24%.
Експерти зазначають, що ще у 2018 році журнал The Lancet підкреслював брак досліджень, присвячених профілактиці болю в нижній частині спини та змінюваним факторам ризику. Нова робота норвезьких вчених допомагає заповнити цю прогалину й, у разі підтвердження її результатів іншими дослідженнями, може стати підґрунтям для створення нових програм профілактики та зміцнення громадського здоров’я.
Варто зазначити, що ходьба не лише знижує ризик болю в спині, а й приносить організму низку інших доведених переваг.
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