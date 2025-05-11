Виявили фактор у побуті, який може спричиняти безсоння подібно до кофеїну
- Певні хімічні речовини в пластику можуть впливати на цикл сну, активуючи аденозиновий рецептор, подібно до кофеїну.
- Вчені вивчали вплив речовин з ПВХ та поліуретану, які можуть зрушувати циркадні ритми, і планують подальші дослідження для визначення конкретних хімічних речовин, що впливають на сон.
Певні хімічні речовини, що містяться у пластику, можуть порушувати цикл сну й впливати на здатність заснути подібно до кофеїну. Річ у тім, що ці речовини здатні впливати на аденозиновий рецептор – частину мозку, яка керує добовими ритмами.
Саме цей рецептор сигналізує організму, коли настав час прокидатися чи лягати спати. Такого висновку дійшли науковці, опублікувавши своє дослідження у журналі Environment International, передає 24 Канал.
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Що виявили вчені
Хімікати активують аденозиновий рецептор подібно до кофеїну, збиваючи природний ритм, хоча і діють інакше – кофеїн блокує рецептор, а пластик його збуджує. У результаті мозок "плутається", і людині важче заснути.
У дослідженні вивчали речовини з виробів із ПВХ (полівінілхлориду) та поліуретану, які широко використовуються у медичних пристроях, спортивному спорядженні, дитячих іграшках, меблях та пакуванні продуктів. Виявилося, що вони можуть зрушувати циркадні ритми на приблизно 17 хвилин.
Перспектива відкриття
Дослідження поки проводилось у лабораторії на клітинному рівні. Наступний крок – перевірка впливу на рибках даніо-реріо, які мають схожі до людських механізми сну.
Науковці прагнуть з'ясувати, які саме хімічні речовини відповідають за порушення сну. Відомо, що ПВХ може містити до 8 тисяч різних сполук, включно з тими, що утворюються під час виробництва.
Метою подальших досліджень стане формування доказової бази для впливу на виробників і законодавців, щоб ті почали обмежувати або вилучати потенційно шкідливі компоненти з пластику.
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