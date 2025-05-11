Обнаружили фактор в быту, который может вызывать бессонницу подобно кофеину

Определенные химические вещества, содержащиеся в пластике, могут нарушать цикл сна и влиять на способность заснуть подобно кофеину. Дело в том, что эти вещества способны влиять на аденозиновый рецептор – часть мозга, которая управляет суточными ритмами.

Именно этот рецептор сигнализирует организму, когда пришло время просыпаться или ложиться спать. К такому выводу пришли ученые, опубликовав свое исследование в журнале Environment International, передает 24 Канал.

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Что обнаружили ученые

Химикаты активируют аденозиновый рецептор подобно кофеину, сбивая естественный ритм, хотя и действуют иначе – кофеин блокирует рецептор, а пластик его возбуждает. В результате мозг "путается", и человеку труднее заснуть.

В исследовании изучали вещества из изделий из ПВХ (поливинилхлорида) и полиуретана, которые широко используются в медицинских устройствах, спортивном снаряжении, детских игрушках, мебели и упаковке продуктов. Оказалось, что они могут сдвигать циркадные ритмы на примерно 17 минут.

Перспектива открытия

Исследование пока проводилось в лаборатории на клеточном уровне. Следующий шаг – проверка влияния на рыбках данио-рерио, которые имеют схожие с человеческими механизмы сна.

Ученые стремятся выяснить, какие именно химические вещества отвечают за нарушение сна. Известно, что ПВХ может содержать до 8 тысяч различных соединений, включая те, образующиеся при производстве.

Целью дальнейших исследований станет формирование доказательной базы для воздействия на производителей и законодателей, чтобы те начали ограничивать или изымать потенциально вредные компоненты из пластика.