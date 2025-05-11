Саме цей рецептор сигналізує організму, коли настав час прокидатися чи лягати спати. Такого висновку дійшли науковці, опублікувавши своє дослідження у журналі Environment International, передає 24 Канал.

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Що виявили вчені

Хімікати активують аденозиновий рецептор подібно до кофеїну, збиваючи природний ритм, хоча і діють інакше – кофеїн блокує рецептор, а пластик його збуджує. У результаті мозок "плутається", і людині важче заснути.

У дослідженні вивчали речовини з виробів із ПВХ (полівінілхлориду) та поліуретану, які широко використовуються у медичних пристроях, спортивному спорядженні, дитячих іграшках, меблях та пакуванні продуктів. Виявилося, що вони можуть зрушувати циркадні ритми на приблизно 17 хвилин.

Перспектива відкриття

Дослідження поки проводилось у лабораторії на клітинному рівні. Наступний крок – перевірка впливу на рибках даніо-реріо, які мають схожі до людських механізми сну.

Науковці прагнуть з'ясувати, які саме хімічні речовини відповідають за порушення сну. Відомо, що ПВХ може містити до 8 тисяч різних сполук, включно з тими, що утворюються під час виробництва.

Метою подальших досліджень стане формування доказової бази для впливу на виробників і законодавців, щоб ті почали обмежувати або вилучати потенційно шкідливі компоненти з пластику.