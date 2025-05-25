Результати дослідження опубліковано в журналі European Journal of Clinical Nutrition, і вони відкривають перспективи не просто полегшення симптомів, а й справжньої регенерації пошкоджених тканин, передає 24 Канал.

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Чому це важливо

Довідково. Ревматоїдний артрит (РА) – це хронічне аутоімунне захворювання, під час якого імунна система починає атакувати власні суглоби, провокуючи запалення, біль і поступову втрату функцій. У тяжких випадках хвороба може вражати й інші органи – серце, легені, шкіру, очі та нервову систему.

Жінки страждають на РА у 2–3 рази частіше за чоловіків. Попри науковий прогрес, повного лікування від цього стану досі не існує. Причини хвороби остаточно не з'ясовані, але значення мають генетика, стать, вік, супутні хронічні запальні захворювання (наприклад, ожиріння чи хвороби ясен), а також куріння – один із найвагоміших факторів ризику. Вчені також досліджують можливу роль вірусів, бактерій і шкідливих інгаляційних речовин.

Однак одним із менш обговорюваних, але перспективних напрямів профілактики РА є раціон харчування. Зокрема, нові дані свідчать, що середземноморська дієта може знижувати ймовірність розвитку цього захворювання.

Що виявили дослідники

Науковці проаналізували дані понад 117 тисяч учасників UK Biobank із періодом спостереження у 9 років, а також провели метааналіз п’яти інших досліджень, охопивши загалом 362 тисячі осіб.

Результати виявилися обнадійливими: висока прихильність до середземноморського типу харчування знижує ризик розвитку РА на 29%. Особливу користь принесли продукти, багаті на клітковину та здорові жири – бобові й оливкова олія.

Що таке середземноморська дієта

Цей стиль харчування передбачає високе споживання овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, риби, бобових, горіхів та оливкової олії, із обмеженням червоного м’яса, перероблених продуктів і цукру. Відомо, що така дієта має протизапальну дію, підтримує здорову вагу й може пом’якшувати перебіг хронічних запальних захворювань, включно з ревматоїдним артритом.