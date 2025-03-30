Чи дійсно 24-годинне голодування допомагає схуднути: користь і ризики

Останнім часом все більше людей звертають увагу на водне голодування як метод схуднення та оздоровлення організму. Прихильники цього підходу запевняють, що 24-годинне утримання від їжі допомагає не лише позбутися зайвих кілограмів, а й покращити травлення, чутливість до інсуліну та запустити процеси клітинного оновлення.

Але чи дійсно це працює для всіх, розповів популяризатор здорового способу життя Бен Азаді, автор книг про харчування, інформує 24 Канал.

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"Практикуйте це раз на тиждень — і позбудетеся впертого жиру", – зазначає Азаді.

Які перевги голодування

За його словами, 24-годинне голодування запускає спалювання жирових запасів, активізує аутофагію (утилізацію пошкоджених клітин) і навіть може покращити енергію та мозкову діяльність.

Метод простий: фахівець пропонує відмовитися від їжі на добу, споживаючи лише воду, чай або чорну каву. Він зауважує, що такий радикальний метод має допомогти зменшити рівень інсуліну, що сприяє спалюванню жиру, а також покращити стан кишечника, позбавляючи від здуття та закрепів.

Чи підходить цей метод усім

Науковий підхід до цього питання пояснює доктор Арун Прасад, фахівець у сфері гастроентерології та баріатричної хірургії. Він визнає, що обмежене харчування, зокрема принцип OMAD (один прийом їжі на день), може допомогти схуднути та покращити метаболічне здоров’я. Однак такий підхід має серйозні обмеження та підходить далеко не всім.

Можливі ризики 24-годинного голодування

Незважаючи на потенційні переваги, лікарі попереджають про можливі негативні наслідки:

Дефіцит поживних речовин – тривале обмеження їжі може призвести до нестачі важливих вітамінів і мінералів.

Зневоднення – їжа також є джерелом рідини, тому водне голодування може викликати запаморочення та електролітні порушення.

Травний дискомфорт – після тривалого голодування переїдання може спричинити здуття, нудоту та дискомфорт.

Важливо. Протипоказання для певних груп – вагітні жінки, люди похилого віку, діти, а також особи з діабетом чи розладами харчової поведінки повинні уникати цього методу.