Действительно ли 24-часовое голодание помогает похудеть: польза и риски

В последнее время все больше людей обращают внимание на водное голодание как метод похудения и оздоровления организма. Сторонники этого подхода уверяют, что 24-часовое воздержание от пищи помогает не только избавиться от лишних килограммов, но и улучшить пищеварение, чувствительность к инсулину и запустить процессы клеточного обновления.

Но действительно ли это работает для всех, рассказал популяризатор здорового образа жизни Бен Азади, автор книг о питании, информирует 24 Канал.

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"Практикуйте это раз в неделю - и избавитесь от упрямого жира", – отмечает Азади.

Какие преимущества голодания

По его словам, 24-часовое голодание запускает сжигание жировых запасов, активизирует аутофагию (утилизацию поврежденных клеток) и даже может улучшить энергию и мозговую деятельность.

Метод прост: специалист предлагает отказаться от еды на сутки, потребляя только воду, чай или черный кофе. Он замечает, что такой радикальный метод должен помочь уменьшить уровень инсулина, что способствует сжиганию жира, а также улучшить состояние кишечника, избавляя от вздутия и запоров.

Подходит ли этот метод всем

Научный подход к этому вопросу объясняет доктор Арун Прасад, специалист в области гастроэнтерологии и бариатрической хирургии. Он признает, что ограниченное питание, в частности принцип OMAD (один прием пищи в день), может помочь похудеть и улучшить метаболическое здоровье. Однако такой подход имеет серьезные ограничения и подходит далеко не всем.

Возможные риски 24-часового голодания

Несмотря на потенциальные преимущества, врачи предупреждают о возможных негативных последствиях:

Дефицит питательных веществ – длительное ограничение пищи может привести к недостатку важных витаминов и минералов.

Обезвоживание – пища также является источником жидкости, поэтому водное голодание может вызвать головокружение и электролитные нарушения.

Пищеварительный дискомфорт – после длительного голодания переедание может вызвать вздутие, тошноту и дискомфорт.

Важно. Противопоказания для определенных групп – беременные женщины, пожилые люди, дети, а также лица с диабетом или расстройствами пищевого поведения должны избегать этого метода.