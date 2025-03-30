Действительно ли 24-часовое голодание помогает похудеть: польза и риски
- 24-часовое голодание может активизировать сжигание жира, улучшить пищеварение и чувствительность к инсулину, однако подходит не всем.
- Существуют риски, такие как дефицит питательных веществ, обезвоживание и пищеварительный дискомфорт, поэтому метод требует осторожности и консультации со специалистом.
В последнее время все больше людей обращают внимание на водное голодание как метод похудения и оздоровления организма. Сторонники этого подхода уверяют, что 24-часовое воздержание от пищи помогает не только избавиться от лишних килограммов, но и улучшить пищеварение, чувствительность к инсулину и запустить процессы клеточного обновления.
Но действительно ли это работает для всех, рассказал популяризатор здорового образа жизни Бен Азади, автор книг о питании, информирует 24 Канал.
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"Практикуйте это раз в неделю - и избавитесь от упрямого жира", – отмечает Азади.
Какие преимущества голодания
По его словам, 24-часовое голодание запускает сжигание жировых запасов, активизирует аутофагию (утилизацию поврежденных клеток) и даже может улучшить энергию и мозговую деятельность.
Метод прост: специалист предлагает отказаться от еды на сутки, потребляя только воду, чай или черный кофе. Он замечает, что такой радикальный метод должен помочь уменьшить уровень инсулина, что способствует сжиганию жира, а также улучшить состояние кишечника, избавляя от вздутия и запоров.
Подходит ли этот метод всем
Научный подход к этому вопросу объясняет доктор Арун Прасад, специалист в области гастроэнтерологии и бариатрической хирургии. Он признает, что ограниченное питание, в частности принцип OMAD (один прием пищи в день), может помочь похудеть и улучшить метаболическое здоровье. Однако такой подход имеет серьезные ограничения и подходит далеко не всем.
Возможные риски 24-часового голодания
- Несмотря на потенциальные преимущества, врачи предупреждают о возможных негативных последствиях:
- Дефицит питательных веществ – длительное ограничение пищи может привести к недостатку важных витаминов и минералов.
- Обезвоживание – пища также является источником жидкости, поэтому водное голодание может вызвать головокружение и электролитные нарушения.
- Пищеварительный дискомфорт – после длительного голодания переедание может вызвать вздутие, тошноту и дискомфорт.
Важно. Противопоказания для определенных групп – беременные женщины, пожилые люди, дети, а также лица с диабетом или расстройствами пищевого поведения должны избегать этого метода.
Стоит ли экспериментировать с голоданием24-часовое водное голодание может быть эффективным способом временного снижения веса и улучшения метаболизма, но не является универсальным решением. Врачи рекомендуют подходить к этому методу с осторожностью и только после консультации со специалистом. В долгосрочной перспективе более стабильными и безопасными способами остаются сбалансированное питание и регулярная физическая активность.
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