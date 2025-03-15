Високий гемоглобін: чи потрібно "розріджувати" кров

Високий рівень гемоглобіну у крові – це стан, який часто викликає занепокоєння як у лікарів, так і у пацієнтів. Багато хто вважає, що підвищений гемоглобін автоматично потребує термінового "розрідження" крові, але чи завжди це необхідно?

Які фактори можуть впливати на його рівень, як він впливає на організм і чи є дійсно потреба у втручанні, про це 24 Каналу розповіла Дегтярьова Ганна, PhD, лікарка-терапевтка.

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Гемоглобін – це білок, що міститься в еритроцитах (червоних кров’яних клітинах) і виконує функцію транспорту кисню. У здорової людини його рівень становить:

у чоловіків – 130–170 г/л,

у жінок – 120–150 г/л

Рівень гемоглобіну та еритроцитів у крові регулюється багатьма факторами, основними з яких є:

нирки, які виробляють еритропоетин,

кістковий мозок, що відповідає за утворення еритроцитів,

наявність заліза в організмі.

Чому гемоглобін може підвищуватися

Підвищення рівня гемоглобіну в крові може бути як фізіологічним, так і патологічним.

Фізіологічні причини

Адаптація до зовнішніх факторів. Наприклад, у жителів гірських районів підвищений гемоглобін є нормальною реакцією на низький рівень кисню. Організм виробляє більше еритроцитів і гемоглобіну, щоб забезпечити клітини необхідною кількістю кисню.

Хронічні захворювання легень. У пацієнтів із хронічними захворюваннями легень газообмін порушений, і організм компенсаторно підвищує рівень гемоглобіну, щоб покращити постачання кисню до тканин.

Куріння. Оксид вуглецю, що міститься в сигаретному димі, зв’язується з гемоглобіном, витісняючи кисень. У відповідь організм збільшує кількість еритроцитів, щоб компенсувати дефіцит кисню.

Фізичне навантаження. У спортсменів, які регулярно зазнають інтенсивних фізичних навантажень, організм потребує більше кисню. Відповідно, збільшується вироблення гемоглобіну та еритроцитів.

Патологічні стани, що викликають підвищення гемоглобіну

Іноді підвищений гемоглобін є ознакою серйозного захворювання.

Прикладом може бути істинна поліцитемія – рідкісне захворювання, що виникає через генетичну мутацію, яка спричиняє неконтрольоване вироблення клітин крові. При цьому підвищуються не лише рівень гемоглобіну, а часто й кількість еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів і гематокрит.

Симптоми високого рівня гемоглобіну

До симптомів високого гемоглобіну належать:

почервоніння обличчя;

свербіж шкіри;

запаморочення або слабкість;

головні болі;

порушення зору;

біль у грудях;

втомленість;

задишка;

пітливість;

Чи є підвищений гемоглобін ризиком тромбозу

Ні, саме по собі підвищення гемоглобіну не підвищує ризик утворення тромбів. Головну роль у підвищенні ризику тромбозу відіграють загальна кількість клітин крові та її в’язкість. Вона зростає при збільшенні кількості еритроцитів та гематокриту, а не лише гемоглобіну. Тому при підвищеному гемоглобіні завжди потрібно оцінювати також гематокрит і кількість еритроцитів.

Чи потрібно розріджувати кров при підвищеному гемоглобіні

Саме по собі підвищення гемоглобіну, якщо еритроцити та гематокрит у нормі, не потребує розрідження крові ані аспірином, ані тим паче антикоагулянтами. Аспірин може бути потрібен, якщо у пацієнта є істинна поліцитемія чи гематокрит > 55%, за наявністю додаткових факторів ризику

Вживання достатньої кількості рідини може трохи зменшити в’язкість крові, але це не розв'язує основну проблему і не є ефективним методом профілактики тромбозу при підвищеному гемоглобіні та еритроцитах.

Визначення причини підвищеного гемоглобіну є ключовим моментом, оскільки від цього залежить підхід до лікування.