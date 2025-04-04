Скільки потрібно займатись спортом, щоб зменшити ризик раку
- Учасники з високими рівнями фізичної активності мали на 26% менший ризик онкозахворювань, а кількість кроків досягала плато на рівні 9000 кроків на день.
- Дослідження базувалося на даних понад 85 тисяч учасників з бази UK Biobank, які носили акселерометри для оцінки фізичної активності.
- Легкі навантаження знижували ризик на 6%, а помірні та високі — на 13%, без значного зв'язку між ризиком і інтенсивністю ходьби.
Міжнародна група вчених зʼясувала, як інтенсивність та кількість тренувань впливає на ризик виникнення онкологічних захворювань у людей різного віку.
Елейна Шривс з Оксфордського університету разом з колегами з Великої Британії та США провела проспективне дослідження, під час якого було зʼясувалося, що загальна фізична активність, зокрема легкі навантаження та звичайна ходьба, пов'язана зі зниженням ризику розвитку раку. Результати дослідження опубліковані в British Journal of Sports Medicine, передає 24 Канал.
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Нове дослідження активності і раку
У дослідженні використовувалися дані більш ніж 85 тисяч учасників (з середнім віком 63 роки) з бази даних UK Biobank, які протягом тижня носили акселерометри. За допомогою алгоритмів машинного навчання була оцінена загальна фізична активність, рівень малорухомості, а також активність низької і помірної/високої інтенсивності.
Випадки 13 поширених видів раку фіксувалися протягом в середньому 5,8 року. Статистична обробка даних проводилася з урахуванням демографічних факторів, загального стану здоров’я та способу життя.
Будь-яка фізична активність зменшує ризк раку
Виявилося, що учасники з високими рівнями фізичної активності (понад 34,3 мілігравітаційних одиниць) мали на 26% менший ризик розвитку онкозахворювань в порівнянні з тими, хто мав низькі рівні активності (менше 21,6 мілігравітаційних одиниць).
Легкі навантаження знизили ризик на 6%, тоді як помірні та високі – на 13%. Кількість кроків, які робилися за день зменшували ризик розвитку раку, досягаючи плато приблизно на рівні 9000 кроків на день. Суттєвого зв’язку між ризиком і інтенсивністю ходьби не спостерігалося.
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