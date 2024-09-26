Фітнес-браслети, які відстежують активність та вимірюють різні показники, такі як частота серцевих скорочень, стали важливою частиною життя багатьох людей.

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Нове дослідження фітнес-браслетів

Вчені з Льєзького університету проаналізували вплив фітнес-браслетів та додатків на життя користувачів та виявили як позитивні, так і негативні ефекти на здоров'я. Результати були опубліковані в Journal of Consumer Affairs.

Автори статті провели 30 інтерв'ю з людьми, які використовують браслети та програми для моніторингу активності та оцінки здоров'я. Респонденти повідомляли, що застосовували ці інструменти з різною метою: зниження ваги, підвищення працездатності, підтримання здорового способу життя.

Цілі та рівень залучення учасників дослідження відрізнялися. В одних залучення спочатку зростало, потім стабілізувалася, в інших знижувалася після первинного інтересу, а деякі ставали настільки захоплені, що витрачали занадто багато часу на аналіз показників.

Фітнес-браслети можуть шкодити

Коли використання трекерів здоров'я ставало нав'язливим, у результаті погіршувала самопочуття людей. Такий ефект був пов'язаний у тому числі зі стресом, який виникав у користувачів, коли ті надмірно серйозно ставилися до показань трекерів, забуваючи про можливі похибки, і прагнули якнайшвидше досягти тієї чи іншої мети, пов'язаної зі здоров'ям та фізичною активністю.

"З урахуванням того, що медичні технології стають невіддільною частиною нашого життя, важливо розуміти фактори, які ведуть до надмірної залученості та погіршення самопочуття, щоб розробники могли мінімізувати ці ризики", – підсумували вчені.