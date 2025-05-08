До такого висновку дійшли дослідники зі США та Фінляндії, провівши нове дослідження із застосуванням близнюкового методу, який дозволяє відокремити вплив спадковості та довкілля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Clinical Psychological Science.

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Раніше ця ж команда, до складу якої входять психіатри й фахівці з різних галузей з американських та фінських університетів, з’ясувала, що люди з генетичною схильністю до алкоголізму рідше стикалися з цією проблемою і зловживали спиртним, перебуваючи у стабільних романтичних стосунках.

Нове дослідження впливу стосунків на алкоголізм

У новому дослідженні науковці вирішили з’ясувати, чи можуть особистісні характеристики партнера впливати на генетичний ризик алкоголізму.

Вони проаналізовані дані довготривалого фінського дослідження FinnTwin16, у якому взяли участь 1620 близнюків віком 30 – 37 років, які перебували в стабільних стосунках і вживали алкоголь. В опитуваннях, присвячених не лише алкогольним звичкам, але й курінню, особистісним рисам та психічному здоров’ю, брали участь як самі близнюки, так і їхні партнери.

Дослідники зазначили, що аналіз однояйцевих та різнояйцевих близнюків, чиї гени збігаються на 50% і 100% відповідно, дозволяє виявити взаємодію спадкових факторів та довкілля, а також їхню роль у формуванні певних моделей поведінки.

Стосунки впливають на ризик алкоголізму

Отримані результати підтвердили попередні висновки: якщо один із партнерів зловживає алкоголем чи курінням, у другого суттєво зростає ризик аналогічної поведінки. При окремому аналізі монозиготних близнюків стало зрозуміло, що вплив поведінки партнера на алкогольні звички виражений у чоловіків сильніше, ніж у жінок.

Завдяки статистичному моделюванню науковці виявили ще одну цікаву деталь. Попри те, що спадковість приблизно на 50% визначає ймовірність розвитку алкогольної залежності, під впливом партнера ступінь її впливу може змінюватися.

Зокрема, було встановлено: генетична схильність до зловживання спиртним проявляється сильніше у людей, чиї партнери частіше курять, мають низький рівень сумлінності (свідомості) та відрізняються вищим нейротизмом і екстраверсією. Водночас несподівано з’ясувалося, що якщо партнер також має схильність до вживання алкоголю, значущість генетичних чинників знижується, а роль зовнішніх факторів зростає.

Автори роботи вважають, що їхні висновки допоможуть створити більш ефективні програми парної терапії та втручання при лікуванні алкогольної залежності. Науковці також планують продовжити дослідження, зосередившись на тому, як динаміка стосунків у парі та поява дітей впливають на формування алкогольних звичок.