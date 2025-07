Відповідь спробували знайти автори свіжого дослідження, опублікованого в Proceedings of the National Academy of Sciences, пише 24 Канал.

Переїдання – причина ожиріння

Вони порівняли, скільки калорій спалюють люди з різним способом життя та рівнем добробуту. Цікаво, що висновки вчених викликали суперечки в професійній спільноті.

Виявилося, що люди з економічно розвинених країн витрачають менше енергії порівняно з жителями менш забезпечених регіонів, якщо враховувати розмір тіла. Однак різниця виявилася занадто невеликою, щоб пояснити таку високу поширеність ожиріння в західних країнах.

Це дозволяє зробити висновок: насамперед проблема криється в переїданні, а не в ліні чи відсутності фізичної активності.

Ці результати підтримують поширену думку, що основний фактор збільшення ваги – надмірне надходження калорій, зазначає епідеміологиня Ванесса Оддо з Університету Іллінойсу в Чикаго. Тим не менш, вона та її колеги підкреслюють: комп'ютерні моделі та разові заміри не дозволяють робити остаточні висновки.

Як проводилося дослідження?

Раніше вже було відомо, що в більш індустріалізованих країнах люди частіше страждають від зайвих кілограмів, хоча причини цього складні та неоднозначні. Щоб розібратися, що важливіше – раціон чи рух, вчені проаналізували базу даних, що включає тисячі жителів з різних континентів та найрізноманітніших спільнот.

Крім того, дослідники спробували з'ясувати, скільки енергії йде на підтримку життєво важливих функцій організму – дихання, травлення, терморегуляцію. Отримані значення віднімали із загальних витрат.

Які основні висновки та дискусії?

У підсумку порівняли показники людей з 34 популяцій по всьому світу, скоригувавши їх за віком та статурою. Результат: жителі розвинених країн загалом витрачають менше калорій – наприклад, тувинські селяни в Росії витрачають більше енергії, ніж середньостатистичний американець.

Але, як зазначає еволюційний антрополог Аманда МакГроскі з Університету Елона, різниця ця невелика і не може пояснити лавиноподібне зростання ожиріння. На думку дослідників, справа швидше не в зниженні фізичної активності, а в меншому базовому метаболізмі, хоча частина попередніх робіт тієї ж групи вказує й на зворотне.

Загалом відмінність в енерговитратах пояснює лише близько 10% зв'язку між економічним розвитком та ожирінням. Решта 90% – це, на думку авторів, результат надмірного споживання їжі.

Схоже, у боротьбі із зайвою вагою ключ до успіху – уважніше ставитися до свого раціону, не забуваючи при цьому і про активний спосіб життя.