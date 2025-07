Ответ попытались найти авторы свежего исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет 24 Канал.

Переедание – причина ожирения

Они сравнили, сколько калорий сжигают люди с разным образом жизни и уровнем благосостояния. Интересно, что выводы ученых вызвали споры в профессиональном сообществе.

Оказалось, что люди из экономически развитых стран тратят меньше энергии по сравнению с жителями менее обеспеченных регионов, если учитывать размер тела. Однако разница оказалась слишком небольшой, чтобы объяснить столь высокую распространенность ожирения в западных странах.

Это позволяет сделать вывод: прежде всего проблема кроется в переедании, а не в лени или отсутствии физической активности.

Эти результаты поддерживают распространенное мнение, что основной фактор увеличения веса – чрезмерное поступление калорий, отмечает эпидемиолог Ванесса Оддо из Университета Иллинойса в Чикаго. Тем не менее, она и ее коллеги подчеркивают: компьютерные модели и разовые замеры не позволяют делать окончательные выводы.

Как проводилось исследование?

Ранее уже было известно, что в более индустриализированных странах люди чаще страдают от лишних килограммов, хотя причины этого сложные и неоднозначные. Чтобы разобраться, что важнее – рацион или движение, ученые проанализировали базу данных, включающую тысячи жителей с разных континентов и самых разных сообществ.

Кроме того, исследователи попытались выяснить, сколько энергии уходит на поддержание жизненно важных функций организма – дыхания, пищеварения, терморегуляцию. Полученные значения вычитали из общих затрат.

Какие основные выводы и дискуссии?

В итоге сравнили показатели людей из 34 популяций по всему миру, скорректировав их по возрасту и телосложению. Результат: жители развитых стран в целом тратят меньше калорий – например, тувинские крестьяне в России тратят больше энергии, чем среднестатистический американец.

Но, как отмечает эволюционный антрополог Аманда МакГроски из Университета Элона, разница эта небольшая и не может объяснить лавинообразный рост ожирения. По мнению исследователей, дело скорее не в снижении физической активности, а в меньшем базовом метаболизме, хотя часть предыдущих работ той же группы указывает и на обратное.

В общем различие в энергозатратах объясняет лишь около 10% связи между экономическим развитием и ожирением. Остальные 90% – это, по мнению авторов, результат чрезмерного потребления пищи.

Похоже, в борьбе с лишним весом ключ к успеху – внимательнее относиться к своему рациону, не забывая при этом и об активном образе жизни.