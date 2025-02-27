Далі буде гірше: у МОЗ розповіли про епідемічну ситуацію в Україні
- В Україні спостерігається зростання захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19, зокрема у трьох областях перевищено епідемічний поріг.
- Протягом тижня госпіталізовано близько 7 тисяч осіб з ускладненнями, зареєстровано 25 летальних випадків від початку року.
- Експерти рекомендують вакцинацію як ефективний метод профілактики та зменшення ризику ускладнень від грипу і COVID-19.
В Україні фіксують зростання кількості хворих на грип, ГРВІ та COVID-19. Епідеміологи прогнозують, що протягом найближчих двох тижнів кількість випадків захворювання значно збільшиться.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, у період з 17 по 23 лютого ці хвороби діагностували у 249 344 українців, що на 20% більше, ніж тижнем раніше, передає 24 Канал.
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В яких областях найбільше хворих
У трьох областях – Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій – спостерігається перевищення епідемічного порогу, який визначає, чи можна вважати ситуацію епідемією.
Ще у 14 регіонах країни, зокрема у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Черкаській та Чернігівській областях, рівень захворюваності залишається середнім.
Натомість у Дніпропетровській та Миколаївській областях стан залишається на низькому рівні. У Києві та інших регіонах спостерігають передепідемічний рівень захворюваності, ситуація наразі стабільна.
Летальні випадки та госпіталізація
Протягом тижня з ускладненнями було госпіталізовано близько 7 тисяч осіб, однак, за даними МОЗ, такий рівень госпіталізацій не є критичним.
Фахівці зазначають, що поширення ГРВІ пов’язане з активною циркуляцією вірусів грипу, які були зафіксовані у 22 регіонах України. З початку року від ускладнень захворювань зареєстровано 25 летальних випадків.
Медики наголошують, що вакцинація є одним із найефективніших способів профілактики та зменшення ризику серйозних ускладнень грипу і COVID-19. Щеплення проти грипу можна зробити не лише на початку, а й упродовж усього епідемічного сезону.
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