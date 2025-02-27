Согласно данным Министерства здравоохранения, в период с 17 по 23 февраля эти болезни диагностировали у 249 344 украинцев, что на 20% больше, чем неделей раньше, передает 24 Канал.

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В каких областях больше всего больных

В трех областях– Ровенский, Хмельницкой и Черновицкой– наблюдается превышение эпидемического порога, определяющий, можно ли считать ситуацию эпидемией.

Еще в 14 регионах страны, в частности в Винницкой, Волынский, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковский, Львовской, Киевской, Кировоградской, Одесский, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Черниговской областях, уровень заболеваемости остается средним.

В Днепропетровской и Николаевской областях состояние остается на низком уровне. В Киеве и других регионах наблюдается предэпидемический уровень заболеваемости, ситуация сейчас стабильная.

Летальные случаи и госпитализация

В течение недели с осложнениями было госпитализировано около 7 тысяч человек, однако, по данным Минздрава, такой уровень госпитализаций не является критическим.

Специалисты отмечают, что распространение ОРВИ связано с активной циркуляцией вирусов гриппа, которые были зафиксированы в 22 регионах Украины. С начала года от осложнений заболеваний зарегистрировано 25 летальных исходов.

Медики отмечают, что вакцинация является одним из наиболее эффективных способов профилактики и уменьшения риска серьезных осложнений гриппа и COVID-19. Прививки против гриппа можно сделать не только в начале, но и на протяжении всего эпидемического сезона.